Waarom het slim is geen te hoge verwachtingen te hebben van een nieuw jaar

Dat de verwachtingen na een jaar als deze nogal hooggespannen zijn, is niet zo gek. Nu de vaccins onderweg zijn, visualiseren we ons allemaal stiekem alvast in een Lowlands-tentje of in het vliegtuig naar Bali. Toch kun je daar voor je eigen gemoed beter aan verwachtingsmanagement doen, zegt een expert.

Dat staat nog los van het feit dat met alle overstroomde ziekenhuizen en stopgezette behandelingen, de nabije toekomst er nog helemaal niet zo heel florissant uit ziet.

New year, new me

Op social media stikt het van de berichten van mensen die hartstochtelijk afscheid nemen van 2020 en staan te popelen om alles in te halen in 2021. ‘New year, new me’ is een mantra dat je zelf kunt naleven, maar waar de economie, de gezondheidzorg én het virus zelf (hoi mutaties) geen boodschap aan hebben. Die boodschap is nogal een domper op de feestvreugde, maar toch is het geen gek idee jezelf te behoeden voor teleurstelling.

Beter dan verwacht

Natuurlijk: optimisme en hoop slepen ons door onzekere tijden. Onderzoekers van de University of Cambridge ontdekten echter dat je van lage verwachtingen uiteindelijk een gelukkiger mens wordt. In hun onderzoek zagen ze dat deelnemers hun geluk niet meten aan hoe goed iets gaat, maar aan het feit of het beter gaat dan verwacht.

‘Er wordt vaak gezegd dat lage verwachtingen je gelukkiger maken. Wij zien dat daar een kern van waarheid in zit. Lage verwachtingen maken de kans dat je verwachtingen uitkomen een stuk groter, wat een positieve impact heeft op je geluk. We zijn alleen verrast te zien hoe bepalend die verwachtingen zijn in het bepalen van je toekomstige geluk.’

Geen Negative Nancy

Dat betekent overigens niet dat je vanaf nu als Negative Nancy door het leven moet. Het is nog steeds een goed idee om plannen en doelen te maken en daar naar uit te kijken. De crux is alleen dat je niet verwacht dat die plannen perfect verlopen. Net als dat je van Oud en Nieuw nooit moet verwachten dat het hét feest van het jaar wordt (en dit jaar al helemaal niet). Heb zin in een nieuw jaar, maar verwacht niet dat een nieuw jaar alles oplost.

