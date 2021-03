Tegenvaller: operatie Linda Hakeboom uitgesteld door corona

Linda Hakeboom (35) krijgt opnieuw een fikse tegenvaller voor haar kiezen. De documentairemaakster zou vandaag geopereerd worden, maar dat gaat niet door vanwege een corona-uitbraak in het ziekenhuis.

Het is niet nieuw dat door corona operaties worden uitgesteld. Nu is ook Linda Hakeboom slachtoffer van de uitgestelde operaties als gevolg van de corona-uitbraak. Gelukkig lijkt de schade te overzien: ‘Dank voor al jullie lieve reacties, maar het is dus verplaatst naar volgende week’, schrijft de documentairemaakster op Instagram.

Laatste chemo

Afgelopen zomer kreeg Linda de diagnose borstkanker te verstouwen. Ze deelt veel over haar ziektetraject om meer bewustzijn te kweken rondom het onderwerp en moedigt vrouwen aan die iets voelen wat ze niet vertrouwen vooral naar de dokter te gaan. Haar laatste chemokuur had ze er eind februari op zitten. De komende operatie is om te onderzoeken hoe goed de chemo heeft gewerkt. Pas daarna wordt duidelijk hoe het vervolgtraject er voor Linda uit ziet.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Brunopress