Geen grapje: dit zijn de tekenen dat je allergisch bent voor wijn

Wijn is fijn, in dat statement kunnen velen zich vinden. Maar voor sommigen brengt het ook veel issues met zich mee, ze zijn namelijk allergisch voor wijn. Want ja, die onfortuinlijke allergie bestaat. Dit zijn de tekenen dat jij allergisch bent voor wijn.

Allergisch voor wijn

Slecht nieuws voor alle vrouwen, de kans dat je allergisch bent voor wijn is twee keer zo groot bij vrouwen dan mannen. Er is gelukkig ook goed nieuws, want de meeste mensen die last hebben van een wijnallergie merken er vrij weinig van. De gevolgen en symptomen zijn dan ook niet heel heftig, maar ze kunnen wel erg vervelend zijn. Merk jij dat je ook last hebt van een van de onderstaande symptomen? Misschien is het beter om voortaan toch voor een ander drankje te kiezen.

Ademhalen

Vooral mensen met astma hebben hier last van, maar het eerste symptoom is moeite hebben met ademhalen. Dit kan komen door het sulfiet dat in wijn zit. Heb je dus vaak moeite met ademhalen na een glaasje? Dan ben je misschien dus wel allergisch voor wijn.

Hoofdpijn

De meeste mensen hebben de volgende dag last van hoofdpijn na een iets té gezellige avond, maar als je na één glas wijn hier al last van krijgt kun je een wijnallergie hebben. Er zit namelijk histamine in wijn en dit kan voor een allergische reactie zorgen. De reactie zorgt dan weer voor de hoofdpijn. Gelukkig hoef je niet meteen de wijnglazen weggooien, er zijn namelijk ook wijnen waar minder histamine in zit. Dus als je denkt dat je lichaam de histamine niet goed kan hebben, probeer deze dan eens!

Irritatie

Moeite met ademhalen en hoofdpijn zijn niet de enige gevolgen van een allergische reactie op sulfiet en histamine. De stofjes kunnen ook zorgen voor uitslag, irritatie en een rode huid. Dit hoeft niet meteen om een wijnallergie te gaan, uitslag is een allergische reactie die vaak voorkomt. Ook als je wijn drinkt in combinatie met medicatie kun je deze reactie krijgen.

Ben ik allergisch?

Helaas is het erg moeilijk om erachter te komen of je nu echt een wijnallergie hebt. Er zitten namelijk tientallen chemische bestanddelen in wijn. Probeer daarom, als je het vermoeden hebt dat je allergisch bent, een ander drankje uit. Merk je geen verschil? Dan komt je allergische reactie waarschijnlijk niet van de wijn. Anders is het toch slim om de wijn voortaan te vermijden.

