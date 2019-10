Temptation’s Roger heeft boodschap tegen pesters: ‘Anders stopt het nooit’

Toen Laura Moenaert vorige week de foto’s van haar toegetakelde lichaam deelde, gingen die al snel het internet rond. Nu reageert ook Laura’s ex, Temptation’s Roger, op de mishandeling en de nasleep daarvan. Hij heeft niets dan lof over Laura én benadrukt bovendien voor de zoveelste keer hoe de makers van het programma de beelden hebben gemanipuleerd.

Lieve Laura,

‘Ik heb dit natuurlijk allemaal van dichtbij zien gebeuren destijds. Vrijdag heb je jouw toestand van maanden geleden geopenbaard, er zijn heel veel reactie geweest. Heel veel medeleven, heel veel meningen,’ schrijft Temptation’s Roger in zijn uitgebreide post.

‘Mijn mening is en blijft dat de makers van Temptation een klein beetje meer rekening hadden mogen houden met iemand zo te monteren. Ik zeg niet dat het hun fout is, integendeel, maar ze hebben met hun geknip en geplak natuurlijk de haat/frustratie bij de mensen thuis naar boven gebracht door bijvoorbeeld continu ‘uw geeuwen in de kijker te zetten of als je u ongemakkelijk voelde op een date. Nooit hebben ze eigenlijk eens bewust iets leuks van jou getoond en dat vind ik dan spijtig van de makers.’

Bescheidenheid siert de mens

In zijn post noemt Roger zijn ex Laura een bescheiden persoon, een eigenschap waar ze volgens hem ontzettend trots op mag zijn. Hij vervolgt: ‘Maar nu zijn we maanden later… en ik ben als “ex” enorm trots op jouw vooruitgang! Man wat heb jij een weg afgelegd. Je bent niet echt iemand die veel lawaai maakt of op de voorgrond wilt zijn of dingen gaat doen om meer in het daglicht te staan en dat vind ik, en denk heel veel mensen, echt mooi aan u. Alleen vind ik dat veel mensen mogen weten dat jij echt wel een sterk persoon bent… Sterker dan de meesten zouden denken mentaal/fysiek. Mensen vinden het altijd raar als exen normaal met elkaar kunnen omgaan. Ik vind juist dat dat juist aantoont dat je niets te verbergen hebt en het deftig op een volwassen manier beëindigd hebt. Nu ben je gezond, sterk en ready om alles achter u te laten, ik ben trots op u. Dat mag de wereld weten!’

Ook heeft Roger een duidelijke boodschap voor alle pesters op de wereld: doe dat niet, of tegen mensen van hetzelfde kaliber. ‘Het is super zwak om mensen die onzeker zijn in het leven te gaan pesten. Er zijn heel veel mensen die zelfmoord plegen of vast zitten met hun eigen omdat ze schrik hebben om te zijn wie dat ze willen zijn. En dat is enorm schandalig dat je die verantwoordelijkheid met je mee wilt dragen.’

‘Voor al de mensen die worden gepest, laat jullie niet doen. Voor het te laat is, dwing respect af. En ga het op tijd melden tegen jouw meester/juf, ouders/vrienden. Het is belangrijk voor jezelf om dat op tijd te melden. Anders stopt het nooit.’