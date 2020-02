‘Mijn littekens zijn te groot en te slordig, door de pijn in mijn borsten kan ik moeilijk op mijn buik slapen en ze zijn heel erg gaan hangen.’ Het is een quote van Temptation’s Yasmine die via Instagram Stories vertelt over haar mislukte cosmetische chirurgie. Ook bij haar gebit is het misgegaan. ‘Ik heb problemen gehad met mijn facings. Er zaten nog lijmresten naast, mijn tanden bleven bloeden en mijn tandvlees was volledig ontstoken.’

Visitekaartje van cosmetische chirurgie

Siliconen die draaien, tandvlees dat blijft bloeden en niet meer op je buik kunnen slapen. Dat klinkt niet heel fraai. En vooral: het is wat anders dan we gewend zijn van dames als Yasmine. Samen met Rosanna, Pommeline, Meghan, Ayleen en nog zo veel meer ex-deelnemers van Temptation Island (en Ex On The Beach, om het even) staat ze te boek als het visitekaartje voor menig cosmetische kliniek. Van Diana Gabriels tot vage klinieken in Istanbul, voor een gratis behandeling in bil, lip of tand reizen de meiden stad en land af. Om vervolgens via Instagram uitgebreid verslag te doen van hun ‘geweldige ingrepen’ en ‘super goede verzorging’.

‘Ik heb problemen gehad in de vorige kliniek’

Maar achter die schone schijn gaat dus ook wel eens het een en ander mis. Zo is Yasmine as we speak in Turkije om een bezoek te brengen aan @dentalteamturkey. Wanneer een oplettende volger vraagt wat ze nu weer aan haar tanden gaat laten doen, omdat ze laatst ook al een rits gesponsorde posts van @imedistanbul postte, steekt ze van wal. ‘Deze behandeling zal beter en preciezer worden gedaan. Ik heb problemen gehad met de facings in de vorige kliniek. Er zaten nog lijmresten naast, mijn tanden bleven bloeden en mijn tandvlees was volledig ontstoken. Dus bij deze laat ik alles fixen bij @dentalteamturkey.’

Afspraak cancellen

En Yasmine gaat nog een stapje verder: ze raadt zelfs haar volgers aan om hun afspraken bij de vorige kliniek af te zeggen.

Maar het is niet alleen bij haar tanden misgegaan. In een vlog met haar manager Luuk Wessels horen we Yasmine zeggen dat ze niets meer aan zichzelf wil laten doen. Waarom vliegt ze dan nu toch weer naar Istanbul voor ingrepen?

