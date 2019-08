Terecht of niet? Bedrijven doen steeds meer aan vettaks voor plussize maten

Na een vettaks op eten en drinken hanteren kledingmerken ook steeds vaker een vettaks. Een watte? Een vettaks betekent dat je voor een grote maat meer betaald dan voor een kleine maat. Onder andere New Look, H&M, Mango en Forever 21 doen hier aan mee. Maar mag dit zomaar of valt dit onder discriminatie?

Nadat een vrouw verontwaardigd had opgemerkt dat plussize kleren duurder zijn dan een kleinere maat, beschuldigde ze het kledingmerk New Look ervan een zogezegde vettaks te hebben ingevoerd. Vervolgens kwam het bedrijf in een storm van online kritiek terecht.

Prijsverhoging

New Look is niet het enige merk dat gebruik maakt van een vettax, ook H&M en Mango hebben hier een handje van.

Discussie

Het beleid van de winkel zet de discussie weer op scherp. Er wordt meer stof gebruikt voor grotere kleding, maar is het dan terecht om mensen die een grotere maat kopen meer te laten betalen? Kim Seghers, eigenaresse van het merk Fox Factor, vindt dat je hier een heel verkeerd signaal meer afgeeft. Ze vertelt: ‘Wij proberen er daarom een mooie middenweg in te zoeken. Dat is ook voor andere merken perfect mogelijk, maar voor de ketens en hun omzetten waarschijnlijk niet eens nodig. Omdat ik zelf een eigen bedrijf heb, kan ik het prijsverschil ergens begrijpen. Maar ik zou het zelf nooit toepassen.’

