‘Test kinderen vanaf één en twee jaar al op stress om later burn-outs te voorkomen’

Dreumesen van één en twee jaar zouden al moeten worden getest op stress, schrijft het AD vandaag. Want kinderen die in hun eerste levensjaren last hebben van chronische stress, hebben op latere leeftijd grotere kans op gezondheidsklachten, zoals een burn-out.

Eerder ingrijpen

“We leven op een tijdbom”, stelt het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Het centrum wil het stresshormoon opsporen bij kinderen onder de drie jaar om eerder te kunnen ingrijpen. “Je kunt cortisol meten, een stresshormoon, bijvoorbeeld via het haar. Dat zouden we bij kleine kinderen naast het meten van de lengte en het gewicht moeten gaan doen”, aldus NCJ-adviseur Frans Pijpers.

De eerste duizend dagen

Studenten gaan gebukt onder burn-outs en ook kinderen ervaren vaker hoge druk. Volgens het NCJ zijn veel van die klachten terug te leiden naar de eerste duizend dagen van hun jonge leven, ze rekent daarbij vanaf het begin van de zwangerschap.

Probleem groter dan gedacht

“Het probleem is veel groter dan we dachten. Chronische stress in cruciale fases van het jonge leven werkt door tot op volwassen leeftijd”, weet adviseur Pijpers. Stress bij zulke jonge kinderen kan allerlei oorzaken hebben: van armoede tot een drukke thuissituatie met werkende ouders.

Bron: ANP | Beeld: iStock