The Transketeers (2/5): Wat Jonah, Bart en Chris missen aan het leven als vrouw

Is het gek om een transgender persoon te vragen of hij een piemel heeft? Wat mist een transman aan zijn leven als vrouw? En hoe werkt het eigenlijk met kinderen krijgen? Jonah, Bart en Chris – alle drie geboren als vrouw – geven zich bloot.

Jonah Lamers (31), Bart Peters (28) en Chris Rijksen (26) vormen sinds 2014 The Transketeers. De drie creatievelingen bundelen hun krachten als regisseur, producent en fotograaf om verhalen te vertellen die transpersonen en hun omgeving kunnen helpen – en op die manier te laten zien dat het hartstikke oké is als je identiteit niet binnen de hokjes ‘man’ en ‘vrouw’ past.

Vorige week vertelden Jonah, Bart en Chris hoe ze erachter kwamen dat ze transgender zijn. Vandaag doen ze een boekje open over de verschillen tussen het leven als man en als vrouw.

Worden jullie door de buitenwereld anders behandeld nu jullie zichtbaar als man door het leven gaan?

Chris: ‘Absoluut. Wat ik heel opmerkelijk vind is dat mensen op straat ineens voor me aan de kant gaan, nu ik eruitzie als man. Dat merk ik bijvoorbeeld als ik de tram uitstap: ik krijg veel meer ruimte. Vooral het besef dat ik er zelf waarschijnlijk onbewust aan meedoe, vind ik heftig. Daarnaast merk ik dat mensen veel beter naar me luisteren. Ze lachen ook harder om mijn grapjes – en die zijn echt niet beter geworden, hoor.’

Jonah: ‘Als jongen krijg je veel dingen vanzelfsprekend gedaan, terwijl er als vrouw allerlei uitleg bij nodig is. En als ik nu met mijn vriendin door de stad loop, wordt mij alles aangereikt. ‘Jij draagt dit wel even, toch?’, zeggen mensen. Dat voelt heel gek, want mijn vriendin is veel sterker.’

Wat doet dat met jullie?

Chris: ‘Als ik nu in een groep ben waarin ik merk dat er over vrouwen heen gepraat wordt, ben ik degene die zegt: ‘Hallo, laat ze eens uitpraten.’ Ik was altijd al gevoelig wat dit soort situaties betreft, maar ben daar nu echt boos over.’

Bart: ‘Dat er als man beter naar je geluisterd wordt, vind ik heel kwalijk.’

Wat is het fijnst aan man zijn?

Bart (grappend): ‘Dat er beter naar je geluisterd wordt.’

Chris: ‘Het gaat mij helemaal niet om het ‘man zijn’. Ik was heel graag een meisje geweest, als ik het had gekund. Maar ik ben het gewoon niet. Ik vind het fantastisch dat ik nu van top tot teen mezelf ben.’

Jonah: ‘Op een gegeven moment bereik je het punt waarop anderen je zien zoals jij je voelt. Het voelt heel fijn om eindelijk zonder wrijving door het leven te kunnen gaan.’

Bart: ‘Ik voel me nu veel prettiger in m’n lijf. Maar het is echt niet zo dat ik man wilde zijn vanwege de privileges die daarbij komen kijken. Liever niet, zelfs. Daar zijn we alle drie allergisch voor. We zijn nog steeds drie feministen.’

Zijn er dingen die jullie missen?

Bart: ‘Ik vond mezelf als lesbienne veel cooler. Daarmee zette ik een statement. Dat riep vragen op.’

Jonah: ‘Ik gebruik nog geen testosteron, maar ben heel bang dat ik – als ik dat eenmaal doe – mijn zichtbare ‘queerheid’ kwijtraak. Een normale man is het laatste wat ik ben of wil zijn. Dat heeft te maken met de activist en feminist die in me zit. Ik vind het belangrijk dat mensen ermee geconfronteerd worden dat de man-vrouwnorm geen werkelijkheid is. Op dit moment bewerkstelligt mijn uiterlijk dat. Ik ben heel bang dat ik in de hokjes ga passen waar ik me eigenlijk tegen verzet. Aan de ene kant zal dat me veel vervelende situaties besparen, en geeft dat me meer rust. Maar de kritische noot die mijn uiterlijk nu veroorzaakt, zal verdwijnen. Dat vind ik verdrietig. Ik wil juist dat de status quo bevraagd wordt.’

Chris: ‘Ik was voor mijn transitie heel bang dat ik niet meer zou kunnen zingen. Ik deed dat heel graag en werd er blij van. Een paar maanden heb ik geklonken als puber met overslaande stem, maar inmiddels kan ik weer zingen en zit ik in een koor. Dat is fantastisch.’

Bart: ‘Ik mis m’n oude stem soms wel. Ik kon best oké zingen, maar bij mij is daar niets meer van over. Als ik vroeger in de auto aan het zingen was, vond m’n vriendin dat heel leuk. Nu zegt ze alleen maar: ‘Ssst.’ En terecht.’

