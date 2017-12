The Transketeers (3/5): Vragen die je een transgender persoon beter niet kunt stellen

Is het gek om een transgender persoon te vragen of hij een piemel heeft? Wat mist een transman aan zijn leven als vrouw? En hoe werkt het eigenlijk met kinderen krijgen? Jonah, Bart en Chris – alle drie geboren als vrouw – geven zich bloot.

Jonah Lamers (31), Bart Peters (28) en Chris Rijksen (26) vormen sinds 2014 The Transketeers. De drie creatievelingen bundelen hun krachten als regisseur, producent en fotograaf om verhalen te vertellen die transpersonen en hun omgeving kunnen helpen – en op die manier te laten zien dat het hartstikke oké is als je identiteit niet binnen de hokjes ‘man’ en ‘vrouw’ past. Vorige week vertelden Jonah, Bart en Chris wat zij wel en niet missen aan het leven als vrouw. Deze week doen ze een boekje open over de vragen die ze dagelijks toegeworpen krijgen.

In jullie videoserie The Naked Truth beantwoorden jullie vragen van anderen over transgender zijn. Hoe nieuwsgierig zijn mensen?

Jonah: ‘Ontzettend. Op de gekste momenten en plekken krijgen we continu vragen op ons afgevuurd, zelfs van mensen die we helemaal niet kennen. Dat is heel vervelend.’

Is dat niet gewoon interesse?

Chris: ‘Natuurlijk is het ‘gewoon interesse’, maar het komt binnen alsof ik telkens moet verantwoorden waarom ik ‘anders’ ben.’

Jonah: ‘Het is heel gek als mensen vinden dat ze het recht hebben om mij te bevragen omdat ik voor hen iets nieuws ben. Dat leidt tot heel intieme vragen die eigenlijk alleen voor mij en mijn partner interessant zijn. Als jij en ik geen relatie hebben, hoef ik dat toch niet aan jou te vertellen?’

Chris: ‘Er is een periode geweest waarin ik wel wist wie ik níét was, maar niet wie ik wél was. Dat is een heel kwetsbare periode. Als mensen dan ook continu van je willen weten ‘wat’ je bent, vermengd met vragen als ‘Hoe heb je dan seks?’, is dat heel vervelend. Dat gaf mij het gevoel dat ik moest verantwoorden wie ik was, terwijl ik dat zelf nog aan het uitzoeken was.’

Wat is de vervelendste vraag?

Chris: ‘Vragen over mijn geslachtsdeel. Denk aan: Heb je eigenlijk nog/al een piemel? Wil je een piemel? Hoe zit het met je intieme plekje?’

Geef je eerlijk antwoord als iemand dat vraagt?

Jonah: ‘Bij mij hangt het ervan of we elkaar kennen, en wat we van elkaar zijn.’

Chris: ‘Ik kan me er slecht toe zetten om een serieus antwoord te geven wanneer iemand mij vijf seconden na onze kennismaking zo’n vraag stelt. Tenzij ik ergens ben om voorlichting te geven, want dan beantwoord ik alles. Overigens wel met de notitie: dit is iets wat ik ook niet van jou wil weten, dus misschien moet je daar nog eens over nadenken.’

Bart: ‘Ik werd laatst gebeld voor een radio-interview vanwege een serie die ik heb geregisseerd. De dj wist dat ik trans ben, net als de hoofdpersoon in de serie. De allereerste vraag die hij stelde was: ‘Heb je nog een piemel?’ Live op de radio! Toen heb ik netjes gezegd dat dat misschien niet zo’n handige vraag is om mee te beginnen – en überhaupt niet om te stellen. Los daarvan klopte er ook niks van de vraag. Ik ben in transitie gegaan van vrouw naar man, dus hoe zou ik ‘nog’ een piemel moeten hebben?’

