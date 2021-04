Onderzoek: ‘Niet je twenties, maar je thirties zijn juist de gelukkigste jaren’

Het idee dat je jongste jaren de gelukkigste zijn, kunnen we naar het rijk der fabelen verwijzen. Natuurlijk is het voor iedereen verschillend en valt of staat een hoop met wat er in je leven op je pad komt, maar over het algemeen zijn mensen in hun dertiger jaren gelukkiger dan dat ze waren als twintigers.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek dat is gedaan onder 2000 Amerikanen. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 ondervraagden absoluut geen verlangen heeft om ooit weer eens twintig te zijn. Ook het antwoord op de vraag op welke leeftijd ze de tijd het liefst zouden bevriezen, is een verrassende: 36 jaar zou de gelukkigste leeftijd zijn.

Groeipijnen

En als je erover nadenkt, is dat ook weer niet zo’n gek antwoord. Als dertiger weet je intussen wel wie je ongeveer bent, waar je staat in het leven en heb je meer financiële zekerheid dan toen je 21 was. Als twintiger heb je nog te kampen met groeipijnen en de quarterlifecrisis. Dat is het moment waarop je belangrijke knopen door moet hakken en je zal niet de eerste zijn bij wie dat een (milde) identiteitscrisis opleverde. Tegen de tijd dat je 36 bent, kun je waarschijnlijk de vruchten plukken van de persoonlijke groei die je in de ingewikkelde jaren daarvoor maakte.

Jong voelen vs. jong lijken

Je leeftijd als mid-dertiger omarmen, zorgt ook voor een verschuiving in hoe de ondervraagden kijken naar ouder worden. Van de ondervraagden zegt 56% dat ze in jongere jaren zich veel te druk hebben gemaakt over er jong(er) uitzien. 56% van hen noemt dat doodvermoeiend. 63% zegt dat ze zich nu veel meer bezig houden met je lang jong voelen dan er lang jong uit zien. Zou wijsheid dan toch met de jaren komen?

