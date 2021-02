Thuiszitten spuugzat? Zo geef je je huis die hotel-vibe

De muren komen thuis op ons af, maar het lijkt er niet op dat we anytime soon een reisje kunnen maken. Dat betekent overigens niet dat je niet thuis alsnog dat vakantiegevoel kunt bewerkstelligen… met een beetje creativiteit en inlevingsvermogen geef je jouw huis die fijne hotel-vibe.

Al ben je de grootste huismus op aarde; niemand wordt gelukkig van zóveel thuiszitten. Af en toe de deur uit en nieuwe dingen meemaken is goed voor je, maar dat zul je nu vast aan den lijve ondervinden. Toch is het de komende tijd (nog steeds) een kwestie van het beste ervan maken. Prijs jezelf gelukkig met een dak boven je hoofd en probeer in de tussentijd van je huis een zo heerlijk mogelijk onderkomen te maken.

Hotel-vibe thuis

Met de volgende tips krijg je de hotel-vibe ook thuis. Alleen die spa en roomservice moet je er dan zelf maar bij verzinnen…

1. Wat een hotel zo’n luxueus gevoel geeft, is een lekker bed. Investeer daarom in goed bedlinnen van natuurlijke materialen en overweeg een topper voor extra comfort.

2. Zet een kan met water op je nachtkastje.

3. Installeer een leeslampje boven je bed zodat je heerlijk kunt dutten met een goed boek.

4. Koop een roomspray en wees daar niet zuinig mee.

5. Leg verschillende kussens van verschillende formaten op je bed.

6. Een dik vloerkleed onder het bed is echt een cadeau als je ’s ochtends uit bed stapt.

7. Voorzie je badkamer van extra opbergruimte zodat troep niet rondslingert.

8. Droog handdoeken in de droger met een klein drupje essentiële olie.

9. Zorg dat er altijd een vaas met bloemen in de woonkamer staat.

10. Kijk of je dimmers kunt installeren. ’s Avonds laat het licht dimmen doet meteen wonderen voor de sfeer.

11. Laat schoenen buiten de deur en draag binnen je lekkerste pantoffels.

12. Rozenblaadjes in bad: waarom niet? Glas wijn erbij, chocolaatje, relaxte playlist aan: wie heeft dan nog het Pulitzer nodig?

Bron: Glamour UK | Beeld: Getty