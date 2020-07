Misschien voel jij je als kersverse moeder moederziel alleen. Ben je omgeven door vrienden maar heb je het idee dat je nooit gehoord wordt. Of shine je als geen ander op de werkvloer maar hang je ’s avonds op de bank met een leeg gevoel. Als je dit herkent of er zelf mee worstelt, weet dat je niet de enige bent. Het tijdschrift Margriet lanceert daarom Bel Buddy’s.

Tien procent (10%!) van de jongvolwassenen ervaren gevoelens van eenzaamheid en somberheid. Om die reden start het tijdschrift Margriet daarom samen met De Luisterlijn een mooi initiatief gestart: de Bel Buddy’s.

Margriet Bel Buddy’s

Bij dit nieuwe initiatief, de Margriet Bel Buddy’s, gaan Margriet-lezeressen in gesprek met jongvolwassenen over hun struggles. Om dit initiatief onder de aandacht te brengen, is Margriet op zoek naar jongvolwassenen die graag hun verhaal willen delen.

Sta jij hiervoor open en wil je samen met Margriet laten zien dat het heel normaal is om over gevoelens als eenzaamheid en somberheid te praten? Meld je dan aan om een bijdrage te leveren aan de campagne via deze link.

Wil je meer informatie? Ga dan naar margriet.nl/deeljeverhaal