Tikkeltje meer schijt: zo leef je net iets meer voor jezelf

Malen over die ene opmerking die je werkgever vorige week maakte, nadenken over iets wat je geappt hebt naar een vriendin wat misschien onaardig over kan komen en godverbee als je een afspraak voor aankomend weekend afzegt, omdat je behoefte hebt aan me-time. Herkenbaar? Grote kans dat je teveel voor anderen leeft. Zó heb je een tikkeltje meer schijt en leef je meer voor jezelf.

Natuurlijk is het goed om rekening te houden met anderen en is het superaardig van je als je denkt aan andermans gevoelens, maar uiteindelijk breekt leven voor anderen je op. Zodra je er zelf bij in schiet, in iedere situatie waarin je voor jezelf op moet komen dichtslaat en buikpijn hebt van het piekeren, is het tijd om een tikkeltje meer schijt te hebben.

Meer schijt hebben, zó doe je dat

Het zegt niets over jou

De mening van een ander zegt niets over jou. Herhaal duizend keer. Zélfs niet als die mening indirect wél iets over jou zegt. Bijvoorbeeld, vriendin X: ‘Ik vind dat mensen die nooit sporten lui zijn.’ Als jij nooit sport, kun je dit persoonlijk opvatten. Maar wát een onzin. Het is haar mening, maar zegt niets over jou. Dus wat je dan kunt doen: luister, accepteer en laat de mening bij diegene. Het zegt namelijk helemaal niets over jou(w mening).

Dit weet ik nog wel van de middelbare school. Dan gingen we met een groepje zwemmen bij een strandje en liep ik in m’n bikini naar ze toe. Dan was ik zó bang dat iedereen naar me zou kijken, me zou uitlachen en iets onaardigs zeggen. Maar wat gebeurde er? Er werd wel gekeken (ik bedoel; dat doen we allemaal?), maar dat was zo weer over en iedereen ging verder met z’n eigen leven. Terwijl ik daar dan nog de hele middag hyperbewust van mezelf op het handdoekje lag. Zonde. Wel een les voor het leven, want het werkt nog steeds zo: mensen zijn uiteindelijk meer bezig met zichzelf en hun eigen onzekerheden dan met jou. Werk, uiterlijk, sociaal leven: hard gezegd interesseert het niemand echt wat jij doet of hoe je eruit ziet.

Natuurlijk wil je alles zo goed mogelijk doen, maar een fout maken is echt niet erg. Sterker nog: het is menselijk. En daarnaast, waarom moet alles perfect? Het gaat erom dat het léuk is, dat je dingen met plezier doet. Een keer een spelfout, tekenfout, valse noot, is echt niet zo erg. Live a little!

Bang om iets te gaan doen? Voor de meningen van anderen? Wat kan helpen, is jezelf afvragen: wat is het ergste dat er kan gebeuren? Meestal is dat een “Ze lachen me uit en noemen me debiel”, of iets in die trant. Maar stel dat dát gebeurt. Is dat dan erg? Als jij hetgeen doet wat je wil of zegt wat jij vindt? Wij verklappen vast: nee. Dus joe. Lekker doen wat je zelf wil, word je echt een leuker en gelukkiger mens van.

Bron: soChicken | Beeld: GettyImages