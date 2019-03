Time flies: waarom tijd écht sneller lijkt te gaan naarmate je ouder wordt

Time flies when you’re having fun zeggen ze weleens. Maar waarom lijken de weken naarmate je ouder wordt écht voorbij te vliegen? Want waar je op de basisschool zat af te tellen tot de zomervakantie, schrik je nu als je ziet dat het alweer bijna april is.

Professor Adrian Bejan van de Duke University heeft daar hét antwoord op. Want hoezo leek het vroeger alsof je uren kon spelen, en is nu het einde van de dag al in zicht als je één keer met je ogen knippert? Hij legt uit: ‘Mensen zijn vaak verbaasd als ze nadenken over de ‘goeie ouwe tijd’. De dagen uit hun jeugd leken wel eeuwig te duren.’ Bejan vervolgt: ‘Dat wil niet zeggen dat die ervaringen dieper of betekenisvoller waren. Ze werden gewoon sneller verwerkt.’

Lichaam

Oké, oké, dus hoe ouder je wordt, hoe trager je wordt. Een harde realisatie, maar het is wel echt zo. Er vinden een hoop fysieke veranderingen plaats in je lichaam. De professor vertelt dat je zenuwstelsel en je neuronen ook verouderen en daarmee een stuk complexer worden. Signalen worden daardoor een stuk trager opgepikt door jouw lichaam, doordat het een langere én slechtere weg af moet leggen.

Time flies

Hierdoor verwerk je dus beelden alleen maar trager zodra jouw leeftijd oploopt. Voel je je al bejaard? No worries, het hoort er nu eenmaal bij. Maar dit is dus de reden dat je minder nieuwe beelden opneemt dan bijvoorbeeld een baby of kleuter en vóelt het alsof de tijd sneller gaat. Bejan concludeert: ‘Time flies als je ouder bent. Niet omdat een of andere biologische wekker sneller tikt, maar wel omdat je beelden anders waarneemt.’ Aha.

Bron: HLN | Beeld: iStock