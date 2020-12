10 trucjes om niet met je gedachten af te dwalen tijdens de seks

Het liefst geniet je altijd optimaal van seks, maar het leven gaat niet zoals we willen. Wat moet ik morgen voor werk doen? Welke boodschappen zal ik halen? Op welke appjes moet ik nog reageren? Soms denken we tijdens de seks aan een hoop dingen behalve de seks zelf. Dat is zonde, want seks kan heel fijn zijn.

De gedachten die je tijdens de seks krijgt kunnen een hoop oorzaken hebben. Soms heeft het met angst of stress te maken, maar het kan ook zijn dat je meer in je hoofd dan je lijft zit. Hoe zorg je ervoor dat je hoofd niet je seksleven overneemt? 10 tips om je seksleven weer van jou te maken.

Doe een body scan

Mindfulness kan helpen meer in het moment te leven. Als je van tevoren weet dat de sexy time eraan zit te komen, neem een moment voor jezelf. Dit kan je doen door een body scan te doen. Je gaat liggen en probeert te voelen of en waar er spanning zit. Ontspan een voor een elk lichaamsdeel en kom zo langzaam tot rust. Het zal even wennen zijn, vooral voor de workaholics onder ons. Maar het werkt echt!

Vraag jezelf af: voel ik mij veilig?

Soms kan niet in de mood raken ook te maken hebben met of je je wel veilig voelt. Kan je helemaal jezelf zijn? Voel je je zeker over de ruimte waar je in bent of de persoon met wie je tussen de lakens duikt? Ben je onzeker over iets? Het kan helpen jezelf af te vragen wat er nodig is om je veilig te voelen, mocht dat niet het geval zijn. Als het even kan bespreek je dit met de intieme person of interest, maar we begrijpen dat dit niet altijd even makkelijk is.

Laat je zintuigen het werk doen

Minder denken, meer voelen. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat kan helpen is om je helemaal te focussen op je zintuigen. Stel jezelf de volgende vragen: wat zijn vijf dingen die ik zie, vier dingen die ik voel, drie dingen die ik hoor, twee dingen die ik ruik en één ding die ik proef?

Doe iets spannends

Soms lukt het niet zelf uit je gedachtespiraal te komen. Gooi je routine om. Doe iets geks, probeer een nieuw standje. Een nieuwe ervaring opdoen kan er automatisch voor zorgen dat je er beter bij kan blijven met je hoofd en lichaam.

Benoem het

Voel je je op je gemak bij de persoon met wie je intimiteit deelt? Benoem wat er gebeurt. Alleen al iets uitspreken kan een wereld van verschil maken. Daarnaast kan de ander alleen rekening houden met wat er bij jou gebeurt als die persoon er weet van heeft.

Beweeg meer

Bewegen tijdens de seks is fijn, maar we bedoelen eigenlijk ook daarbuiten. Door de dag heen bewegen schudt je lichaam wakker en zorgt ervoor dat je beter kan voelen wat wel en niet werkt voor je lijf. Loop een rondje, ga staan tijdens je werkbelletjes of fiets naar de supermarkt. Tja, je moet er wat voor over hebben om de sexy time leuk te maken.

Talk dirty

Het is leuk, spannend en opwindend. Breng je brein op opwindende ideeën door je fantasieën uit te spreken. Hierdoor ligt je focus niet meer op de andere gedachten.

Gebruik een seksdagboek

Koop een notitieboekje en schrijf je seksuele ervaringen erin op. Zo reflecteer je op de gebeurtenissen en kan je zelf onderzoeken wat van binnen speelt op de intieme momenten. Je kan het ook samen met je partner doen. Gebruik het boekje om het gesprek te starten over wat wel en niet voor jullie werkt. Zo kom je dichter tot elkaar en vind je hopelijk nieuwe wegen die naar seksueel plezier leiden.

Dans

Dit hoort natuurlijk bij meer bewegen, maar we wijden er graag een extra kopje aan. Door de dag heen slaan we naast de mooie emoties vaak een hoop stress, spanning en frustratie in ons lijf op. Om ’s avonds helemaal bij de les te kunnen blijven, moet die spanning eruit. Zet je boxen – of je oordopjes als je niet alleen woont – op volle kracht en schudt, spring en dans alles uit je lijf. Geloof ons, daarna voel je je helemaal opgelucht én heb je hernieuwde energie om de avond helemaal van jou te maken.

Bezoek een seksuoloog

Kan je weinig genieten van de seks of zie je er zelfs tegenop? Dan raden we je toch vooral aan een seksuoloog te bezoeken. Een expert kan door middel van therapie samen met jou opzoek naar de oorzaken van je problemen. Als die duidelijk zijn, kan je toewerken naar nieuwe manieren om seks prettiger te maken.

Bron: Blood&Milk | Beeld: Unsplash/Jeremy Bishop