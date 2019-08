Stop dat malen: deze tips kunnen je helpen om minder te piekeren

Overdag gaat het prima, maar zodra je eenmaal het licht in je slaapkamer hebt uitgedaan, lijkt het lampje in je hoofd juist te gaan branden. Je ligt uren te piekeren en kan de slaap maar niet vatten. Zeer vervelend, daarom kunnen deze tips je helpen om minder te malen.

Merk je dat je compleet in de paniek schiet en niet meer uit de vicieuze cirkel in je hoofd komt? Dan kan het een goed idee zijn om proberen je in te leven in iemand die heel goed kan relativeren. Bedenk hoe deze persoon zou reageren op jouw probleem en bekijk het van een afstand. Daardoor kun je als het ware vanuit een helikopterview naar de situatie kijken en denk je minder vanuit je gevoel, maar meer in oplossingen.

Schrijf het van je af

Het klinkt heel cliché, maar het probleem van je afschrijven kan ook echt helpen om alles in een beter daglicht te zien. Probeer daarnaast om elke dag drie positieve zaken neer te pennen. Voel je je dan gestresst, dan kun je lezen dat heus niet alles altijd alleen maar negatief is. Ook een nachtje erover slapen kan je helpen om het probleem de volgende dag met een frisse blik te kunnen aanpakken, maar we snappen dat als je juist wakker ligt, dit geen oplossing is. Ook hier geldt: schrijf alles uit je hoofd, zodat je weer met een lege mind naar bed kan.

Bekijk het met humor

Wil dit allemaal niet helpen? Dan kan het een oplossing zijn om het hele voorval eens met humor te bekijken. Plaats de gebeurtenis in een andere (lachwekkende) context en realiseer je: was het nu echt zo erg? Waarschijnlijk niet. Bedenk daarnaast of je je echt bijvoorbeeld over een half jaar überhaupt nog kan herinneren dat je je hier ooit druk over maakte. Hierdoor kun je inzien dat alles in verloop van tijd echt wel goedkomt.