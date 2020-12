Eerste hulp bij katers: met deze tips voorkom je een kater tijdens oud en nieuw

Ondanks dat we net de kerstdagen vol eten en drinken achter de rug hebben, kunnen de volgende alcoholische versnaperingen alweer koud worden gezet. Met oud en nieuw staat namelijk de volgende feestelijke gebeurtenis weer voor de deur. Hoewel de meesten op 1 januari lekker vrij zijn en kunnen uitbrakken, zijn er toch een paar handige tips voor als je je níet compleet brak wil voelen.

Alcohol

Dit jaar geen grote feesten of thuis het nieuwe jaar inluiden met al je familie en vrienden. Door de coronamaatregelen mogen we de jaarwisseling maar met een klein groepje mensen vieren. Dat betekent echter niet dat we helemaal geen feestje mag vieren. Met je huishouden kan immers net zo gezellig zijn, toch? Met wie je het nieuwe jaar ook gaat inluiden: de champagne mag in ieder geval niet ontbreken. Maar met de alcoholische versnaperingen krijgen we de volgende dag helaas vaak ook een kater cadeau.

Nu kun je deze natuurlijk voor lief nemen. Maar voor iedereen die de volgende dag nog enigszins fris bij de schoonfamilie wil verschijnen, hebben een aantal experts meerdere handige tips voor je op een rijtje gezet. Komen ze!

Tips tegen een kater

1. Houd het bij maximaal drie drankjes en drink er niet meer dan één per uur

Je lever doet er namelijk een uur over om een drankje te ‘verwerken’. Drink je meer dan dat, dan drink je meer dan je lever aankan. Het resultaat? Een kater!

2. Eet genoeg maar vermijd suiker

‘Een goede bodem leggen’ is hier zeker van toepassing. Kijk alleen wel uit met teveel suikers. Dit in combinatie met alcohol versterkt de kater namelijk alleen maar. Eet in plaats daarvan een goede, enigszins gezonde maaltijd. Al snappen we dat je op oudjaarsdag de oliebollen niet kunt laten staan.

3. Wissel je drankjes af met water of sportdrankjes.

Heb je je Gin Tonic op? Drink dan een glas water. Niet alleen drink je hierdoor automatisch minder alcohol, ook zal de kater de volgende dag een stuk minder heftig zijn. Ook kokoswater of sportdrankjes als Gatorade zouden de kans op een bonkend hoofd verlagen.

4. Probeer de shotjes te vermijden

Shotjes staan in de meeste gevallen namelijk gelijk aan een dikke kater the next day. Niet alleen bevatten shotjes een hoge hoeveelheid alcohol, ook giet je ze in een keer na achteren waardoor je lichaam weinig tijd heeft om het te verwerken.

5. Ga dansen

Niet alleen goed om de oliebollen er gelijk weer af te werken, ook heb je hierdoor minder tijd om aan je glas te lurken. Win-win situatie dus.

6. Giet jezelf voor het slapen gaan niet ineens vol met water

Houd het bij één (max. 2) glazen water en zet just to be sure nog een flesje naast je bed voor als je ’s nachts dorstig wordt.

7. Slaap met een slaapmasker op

Voor iedereen die geen goede gordijnen voor het raam heeft hangen: gebruik een slaapmasker. Zo word je niet om 9 uur ’s ochtends al wakker, maar kun je gewoon je roes uitslapen.

8. Eet de volgende ochtend iets met spinazie

Een smoothie, omelet, you name it… Spinazie zorgt er namelijk voor dat de alcohol zo snel mogelijk uit je lijf verdwijnt

9. Probeer om de ochtend erop te mediteren

Je hoofd staat er misschien totaal niet naar, maar een paar ademhalingsoefeningen kunnen best opluchten.

10. Drink de volgende dag geen kruidenthee

Volgens experts zorgt dit er juist voor dat de alcohol in je lijf langzamer wordt afgebroken.

Bron: Cosmopolitan US | Beeld: iStock