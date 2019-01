Met deze tips lukt het je om wél vroeg uit je bed te komen

Vroeg opstaan – of überhaupt een beetje vlotjes uit je bed komen – is er niet bij tijdens deze droefgeestige wintermaanden. We snoozen, cocoonen en nestelen erop los. Want opstaan? Echt niet. Te donker, te koud. Toch lukt het je met deze tips om de dag in te vliegen als een vrolijke early bird.

Kwam jij gisteren ook je bed niet uit om die bloedmaan te aanschouwen? We kennen het probleem. Want zeker tijdens de wintermaanden is ’s ochtends opstaan een kwalijke kwestie. Snoozen doen we als nooit tevoren en het is in deze periode al een prestatie op zich om op tijd op werk te arriveren. Maar toch dromen we soms van lekker vroeg wakker worden en opstaan, om de dag vol goede moed en energie te beginnen. In theorie zou 6:00 uur moeten lukken toch? Toch?! Tijd voor wat tips voor deze mission impossible.

Tover je slaapkamer om tot een slaaphemel

Een goed begin is het halve werk. Die vlieger gaat ook zeker op voor een fijne manier van ontwaken. Dit begint al de avond van tevoren. Zet je telefoon uit, bedek alle knipperende lichtjes van laptops en wifi-routers en zorg ervoor dat het standbylampje van de televisie uit is. In een donkere slaapkamer val je niet alleen sneller in slaap, je wordt hierdoor ook op een fijnere manier wakker. In je slaapkamer moet niets afleiden van je slaap. Ruim op en zet je nachtrust centraal.

Gebruik een sleep cycle app

Wie vroeg op moet staan, zet al snel een wekker. Toch zijn apps die je slaapcyclus bijhouden de nieuwe manier van wakker worden. Deze apps maken je wakker op het juiste moment. Ze meten je bewegingen en het aantal rusturen en proberen op basis hiervan het meest gunstige moment om te ontwaken te selecteren. Idealiter tijdens slaapfase 1, wanneer je slaap het minst diep is. Je kunt zelf een time window selecteren waarin je wakker gemaakt wil worden en de app meet de rest. Bekende apps hiervoor zijn Sleep Cycle en Sleep Better.

Zet je wekker om de twee dagen een minuut eerder

Wil jij de manier waarop je wakker wordt op de lange termijn veranderen? Houd er dan rekening mee dat dit tijd kost. Een van de makkelijkste manieren is om het tijdstip van je wekker om de twee dagen met één minuut in mindering aan te passen. Hierdoor kan het een maand – of zelfs 3 maanden bij één uur eerder opstaan – duren voordat je je tijdstip van ontwaken bereikt, maar zul je het verschil nauwelijks merken. En dat is precies wat je nodig hebt bij het veranderen van je routine: een geleidelijke verandering.

Laat het natuurlijke licht lekker schijnen

Oké, toegegeven, tijdens deze duistere maanden is er maar weinig sprake van zonlicht. Dat is het hele probleem: als ’s ochtends de wekker gaat, is het nog donker buiten. En juist om die reden zijn verduisterende gordijnen af te raden tijdens deze maanden. Laat het natuurlijke licht volop naar binnen schijnen. Dit werkt als een heuse ontwakende trigger en alle beetjes helpen. Ook wekkers met een wake-up light zijn aan te raden om geleidelijk wakker te worden.

Ontwaak op volle toeren

Ontwaken gaat vaak traag, waardoor het makkelijk is om te blijven liggen. Deze traagheid moet je eigenlijk vóór zijn. Dit kun je doen door geurstokjes of aromotherapie-diffusers in je slaapkamer te zetten. Het inademen van stimulerende oliën kan ervoor zorgen dat je zintuigen ontwaken en je energie geprikkeld wordt. Pepermunt, munt en citrus zijn geuren die je alerter maken. Ook jezelf zo snel als mogelijk blootstellen aan natuurlijk daglicht en muziek helpen bij het ontwaken. Wil je het echt goed doen? Spring dan een paar keer op en neer om je bloedsomloop te stimuleren en drink wat water.

Zorg dat je een reden hebt om op te staan

Groepsdruk is de beste druk, toch? Zorg daarom dat je ’s ochtends vroeg afspreekt met andere early birds (of collega’s). Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat je lichaam beter wakker wordt als je iets belangrijks te doen hebt. Dat is waarom je soms vóór de wekker wakker wordt als je een belangrijke dag hebt. En daarbij, je wilt niet te laat komen op een afspraak en een goede, frisse indruk maken, toch? Rise and shine, baby!

Beeld: iStock