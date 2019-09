Behoefte aan meer zelfvertrouwen? Probeer dit dan eens

Hoewel je graag stevig in je schoenen wil staan, is je zelfvertrouwen soms ver te zoeken. En hee, no worries, iedereen – ja, iedereen – heeft daar weleens last van. Met deze tips stap je straks vol confidence een ruimte binnen.

De eerste tip: stop met die negatieve gedachten over jezelf. We weten dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan en ook wij maken ons er soms schuldig aan. Maar als er iets in de soep loopt, is het niet per se jouw fout. Sterker nog, negen van de tien keer kun je er helemaal niks aan doen. Probeer dus je mindset te veranderen en de situatie om te denken. Je zult zien dat je daardoor met een stukje meer zelfvertrouwen de dag ingaat.

Talenten zoeken

Iets is automatisch een stuk leuker als je er goed in bent. Nu zeggen we niet dat je daarom dat kantklossen aan de kant moet gooien (bij wijze van spreken hè), maar als je even een confidence boost nodig hebt, kan het helpen om een hobby te zoeken waar je echt talent voor hebt. En onthoud: iedereen is ooit ergens moeten starten. Als je dus nog wat stuntelt in het begin, is dat helemaal niet erg.

Be proud

Wuif je een succes al snel weg of noem je daarbij ook graag de bijdrage van een ander? Heel nobel, maar je mag echt ook gewoon trots zijn op jezelf. Je hebt veel bereikt en hard gewerkt voor dit resultaat, dus daar mag je best ook wat credits voor krijgen. Helemaal zo gek niet, jezelf een veer in je reet steken.

Vergelijken heeft geen zin

Iedereen heeft zijn eigen talenten. Jezelf vergelijken met anderen heeft dus totaal geen nut. Ja, zij kan prachtig zingen, maar maakt dat jou een minder mens? Zeker niet. You do you en realiseer je waar jij weer in uitblinkt. Zo raak je vol zelfvertrouwen én hoef je niet jaloers te zijn op een ander.

Bron: Flair.be | Beeld: iStock