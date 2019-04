Geen zin om te sporten? Zo krijg je wél weer motivatie

Mensen die elke dag fluitend naar de sportschool gaan, je snapt ze niet en zult ze ook nooit begrijpen. Jezelf van de bank afslepen, kleding aandoen, nog náár de fitness toe moeten. Pfff, we worden al moe als we eraan denken. Maar met deze tips heb je zo jouw motivatie weer gevonden.

Niemand minder dan professionele kickbokser Remy Bonjasky weet namelijk wel wat trainen is en deelt daarom zijn trucjes om gemotiveerd te blijven. Als eerste is het belangrijk om een soort routine op te bouwen. Plan bijvoorbeeld in dat je op maandag en donderdag echt móet gaan. Geen excuses. ‘Doordat ik vaste momenten in mijn agenda vrijmaak om te sporten, blijf ik in een routine zitten’, aldus Remy. Oh en zoek iets wat je leuk vindt, ook belangrijk.

Samen is alles leuker

Alleen naar de sportschool gaan kan soms al een uitdaging op zich zijn. Wat als ik niet weet hoe dingen werken en kijkt iedereen nu omdat ik het fout doe?! Daarom raadt Remy een trainingsmaatje aan, want samen is nu eenmaal alles leuker. ‘Er zijn altijd wel momenten dat de één minder gemotiveerd is dan de ander. Op dit soort momenten is het extra fijn om een maatje te hebben omdat jullie een afspraak hebben staan.’

Begin klein

Gewichten van 100 kilo kun je niet in één keer zonder training op tillen, dat is logisch. Maar daarom moet je ook net zo goed niet willen proberen om van nul keer sporten naar vijf keer sporten in de week te gaan. ‘Als je je levensstijl in één keer veranderd, is het bijna onmogelijk dit vol te houden. Begin bijvoorbeeld eerst met twee keer in de week sporten. Gaat dit een tijd goed? Probeer dan wat vaker de fiets te pakken in plaats van de auto. Met dit soort kleine stapjes maak je het voor jezelf dragelijker en leuker.’

Voor wat, hoort wat

Dat je jezelf moet belonen, dat hoef je ons geen twee keer te zeggen. Treat yourself is nog net niet ons levensmotto. Ook Bonjasky doet dit, dus het is helemaal zo slecht nog niet. ‘Ik beloon mezelf met mijn lievelingsgerecht of met dat ene sportieve cadeautje. Op deze manier houd ik het leuk voor mezelf.’ Snappen we Remy. Telt die chocoladereep ook als beloning, trouwens?

Bron: Libelle | Beeld: iStock