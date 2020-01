Beter voor jezelf opkomen: dit zijn 5x tips voor assertiviteit

Minder stress, meer zelfvertrouwen en een betere band met anderen: allemaal dingen die je cadeau krijgt als je assertief bent. Maar hoe kom je beter voor jezelf op? Wij geven vijf tips voor een shortcut naar assertiviteit.

Hoewel je een hoop dingen ‘cadeau’ krijgt bij assertiviteit is het simpelweg ook gewoon een noodzaak om voor jezelf op te komen. Want behalve de stress die je vermijdt, voorkom je ook een heleboel problemen die je uiteindelijk flink kunnen vellen: burn-outs, vriendschappen die stukliepen, misgelopen promoties… Het is vaak allemaal terug te leiden tot de grenzen die je zelf hebt laten vervagen.

Tips voor assertiviteit

Maar hoe spreek je je uit? Hoe ben je assertief? Volgens psycholoog en coach Anne draait het om ‘respectvol confronteren’. ‘In het kort komt het neer op het volgende: je stelt objectief vast wat iemand doet, vertelt de ander hoe jij je daarover voelt en wat jouw reactie daarop is, vraagt of iemand zich dat kan voorstellen en zegt wat je graag zou willen.’

De eerste keer zal moeilijk zijn, maar daarna zal het steeds makkelijker worden. Je zult zien dat je lichamelijke reactie op het stellen van grenzen na een paar confrontaties minder heftig wordt: je krijgt er minder paniek van. Aan de slag? Dit zijn onze tips voor assertiviteit.

Tip 1: geef geen hints

Jij kunt wel denken dat die van jou superduidelijk zijn, maar de ander pakt die ‘stille’ hints vaak niet op. Die zal misschien voelen dat er íets is, maar heeft vaak geen idee wát.

Tip 2: laat je schuldgevoelens los

Als je voor jezelf opkomt, kun je je schuldig voelen. Dat schuldgevoel dient echt niemand, dus gooi het overboord.

Tip 3: hou het bij jezelf

Wijs niet met een vingertje naar de ander, maar zeg: ‘Ik heb het gevoel dat…’

Tip 4: besef dat het oké is om een andere mening te hebben

En nee, dat betekent niet dat je alleen overblijft met 320 katten en geen vrienden.

Tip 5: wees altijd respectvol tegenover de ander

Dan kun je veel meer zeggen dan je denkt.

Lees ook:

Dit is waarom je niet assertief bent

Dit artikel is gebaseerd op ‘Omdat ik het zeg!’, een artikel geschreven door Suus Ruis, en is afkomstig uit VIVA 04-2020. Deze editie kun je hieronder online bestellen.