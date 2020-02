In de categorie ‘if you can dream it, you can do it’ mag je 26 maart in de agenda prikken. Dan organiseert het gezellige Girl Who Magazine namelijk Tipsy Wine Yoga. En dat is precies alles waar je van droomt: yoga met een glas wijn in de hand.

Posing & pouring

Hoe vaak zie je dingen als wijnyoga niet in memes op Facebook en Instagram voorbij komen? Welnu, deze memes kunnen zomaar werkelijkheid worden. En eigenlijk is het zo gek nog niet, want het is ‘all about balance, zo stipt initiatiefnemer Kiki Bosman aan. Zij ontdekte de gouden tandem van wijn en yoga in Amerika en besloot het fenomeen naar Nederland te halen.

Spanning? Welke spanning?

‘Hoewel het misschien niet gelijk in je op zal komen om een glas wijn naast je yogamat te zetten, brengt het combineren van yoga en wijn veel voordelen met zich mee. Niet alleen bevordert wijn je focus- en concentratievermogen, ook is het toevoegen van een glas wijn aan de yogales bedoeld om er een sociale ervaring van te maken. Want of je nou pro of beginner bent, het kan soms spannend zijn om in je eentje een yogales binnen te lopen. Doordat alcohol mentale spanning loslaat, ga je je al snel meer op je gemak voelen in een (nieuwe) omgeving. Dat helpt om van de yogales een klein en interactief feestje te maken.’

Locatie

De Tipsy Wine Yoga wordt gehost door Girls Who Magazine en vindt plaats in The Student Hotel in Amsterdam-West. Ook dat lijkt een gouden combinatie: ‘The Student Hotel is een broedplaats waar veel jonge mensen elkaar ontmoeten, en waar hard (net)werken gecombineerd wordt met samen plezier maken. Dat is precies wij de lezers van Girls Who Magazine ook aanmoedigen: een goede mix tussen ambitie en genieten creëren’, aldus Bosman.

Wijn klaar? Yoga maar!

Zie jij het wel zitten om jezelf (en/of een vriendin) te trakteren op een Tipsy Wine Yoga? Wees er dan snel bij, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meer informatie vind je via deze link. De wijnyoga vindt plaats op donderdag 26 maart van 18:00-19:00. En heel leuk: aansluitend vindt er ook een borrel plaats. En dat voor maar 10 euro! Hallo, burp, fitgirl.

Lees ook:

Ook in Nederland escape room waar alles draait om wijn geopend