Tis ook nooit goed: Maandverbandmerk krijgt kritiek na verwijderen vrouwensymbool

Wat Always ook doet, ze kunnen het niet goed doen. Het merk besloot het vrouwensymbool (het venusteken) van hun verpakking te schrappen uit respect voor transgenders, maar haalde daar een hoop kritiek mee binnen uit andere hoeken.

Omdat transgenders en non-binaire personen zich niet vereenzelvigen met vrouwelijke symbolen en Always diversiteit – zoals ze zelf zeggen – hoog in het vaandel hebben staan, werd het venussymbool dat op hun verpakking prijkte verwijderd. Een stap vooruit dus voor de transgendergemeenschap die blij op de wijzing reageert. Volgens Steph deNormand van Fenway Health, een bedrijf dat zich inzet voor de LHTB-gemeenschap, is het een stap in de goede richting, omdat het vrouwensymbool een gevoel angst zou creëren.

Ga d’r maar aan staan

Feministen voelen zich door het verwijderen van het vrouwelijke teken juist bedreigd. Feministe Julie Bindel uit de UK zegt erover: ‘Door het vrouwelijke symbool weg te halen van de verpakking van maandverband en tampons, ontken je eigenlijk dat vrouwen bestaan’. Zij vindt dat Always zich laf opstelt en zich overgeeft aan de ‘transgenderagenda’.

Het merk heeft vooralsnog niet op de nieuwe kritiek gereageerd, waarschijnlijk laten ze hun hersens kraken op een reactie die alle partijen tevreden stemt. Waarvan af te vragen is of die er is.

Tip: Een fel betoog dat je even wilt lezen: ‘Waar komt die schaamte over menstrueren toch vandaan?’