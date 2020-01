Vergeet het to-do lijstje: het to-be lijstje is wat je wil maken

We schreven eerder al dat je sowieso beter kan stoppen met een to-do lijstje bijhouden. Nu is een ta-da list een goed alternatief, maar er is nog een andere optie. Het to-be lijstje is namelijk wat je vanaf nu gaat willen maken.

Een to-do lijst focust namelijk heel erg op wat je moet ‘doen’. Klinkt overzichtelijk, maar uiteindelijk levert het alleen maar meer druk op. En zeg nu zelf: bepaalt wat je doet nu ook écht wie je bent als persoon? Grote kans van niet. Het to-be lijstje is daarom eigenlijk veel nuttiger.

To-be lijstje

Arjan Vergeer, auteur van het boek 365 dagen succesvol, verklaart waarom het bijhouden van een dergelijk lijstje nu zo belangrijk is. ‘Een to-be lijst gaat over wie je wilt zijn’, legt hij uit aan Women’s Health. ‘Hoe voel ik me? Welke waarden zijn belangrijk voor mij? Wat voor vriendin/collega/moeder ben ik? Wie zou je zijn als je het helemaal zelf mag bepalen zonder rekening te houden met verwachtingen van de mensen om je heen? Je to-be lijst is zo je ultieme doel. Je dagelijkse to-do lijst wordt dan een middel om daar te komen.’

Skip the bullshit

Waarom het goed is om een dergelijke to-be lijst te maken? Volgens Vergeer sla je zo een hele hoop bullshit over, omdat to-do lijstjes vaak behoorlijk lang kunnen zijn. Hoe drukker, hoe beter denken we weleens. ‘Maar moet je dit ook wel echt doen of doe je dit omdat het zo hoort? Een to-be lijst laat je fundamentele vragen stellen. Welk leven wil ik leiden? Wie wil ik zijn? Hoe wil ik me voelen? Welke keuzes wil ik maken?’ Hoewel het behoorlijk diepe vragen zijn, kunnen de antwoorden hierop je helpen om echt gerichte to-do lijstjes te maken. Niet alleen is deze opsomming van taken zo betekenisvoller, ook weet je zeker dat je de prioriteiten juist hebt gesteld. Arjen: ‘Vaak zie je dat je to-do lijsten ineens heel anders worden, als je antwoorden hebt op deze moeilijke vragen. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg, dus wat als je wat anders wilt krijgen?’

Stilte

Maar hoe maak je nu een to-be lijst? Het klinkt namelijk behoorlijk ingewikkeld om te bedenken wie je écht wilt zijn. Volgens Arjen is vooral stilte en een manier om écht alleen te zijn met je gedachten belangrijk. Denk aan een meditatie of visualisatie, maar ook een bos- of strandwandeling kan helpen. ‘Stel jezelf de vraag: stel dat het mijn leven is, wat zou ik dan doen? Laat jezelf niet weerhouden door dat stemmetje in je hoofd die zegt dat dit helemaal niet kan. Als je minder luistert naar deze gedachte ontstaat er vanzelf een beeld in je hoofd hoe jij je leven het liefste ziet.’

Belangrijke vragen

Hij vervolgt: ‘Dan volgt vraag twee: hoe ben ik als ik dit leven wel leiden? Ontspannen, liefdevol, geduldig, betrokken, gedreven? Dit kan van alles zijn. Krijg je er energie van? Raak! Zo niet, denk dan rustig verder. Tot slot volgt de laatste vraag: als ik zó wil zijn, wat betekent dit dan voor de keuzes die ik vandaag ga maken? Dit is misschien wel het krachtigste gesprek dat je met jezelf kunt hebben.’ Het is belangrijk om over dergelijke vragen vaker dan één keer na te denken. Zo kun je reflecteren op je eigen doelen en keuzes. Vooral luisteren naar je gevoel is hierbij key en jezelf de tijd gunnen. Onthoud: het hoeft allemaal niet in één dag.