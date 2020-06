Toe aan een nieuwe uitdaging? Deze sport past het beste bij je sterrenbeeld

Nu je alle work-outs thuis misschien wel hebt gehad en de sportscholen (eindelijk) weer opengaan, kunnen we ons voorstellen dat je toe bent aan een nieuwe uitdaging. Dat komt goed uit! Deze sport zou namelijk het beste bij je sterrenbeeld passen.

Lees ook:

Fit blijven in crisistijden: zo tover je het huis om tot ideale thuisgym

Sport sterrenbeeld

Stier (20 april t/m 20 mei)

Sporten? Nah, staat nu niet echt hoog op jouw lijstje met favoriete bezigheden. Geef jou maar de mogelijkheid om nieuwe dingen te ontdekken en je bent al snel tevreden. Daarom is hardlopen juist wél geliefd: ga voor elke keer een andere route en je zult zien dat deze activiteit zo in je dagelijks ritme komt.

Tweelingen (21 mei t/m 20 juni)

Alleen is maar alleen, dat is jouw motto. Het helpt voor jou dan ook als je een sport beoefend die je met z’n tweeën kunt doen. Daarom is tennis of squash voor jou een ware uitkomst. Zo zal je sociale kant nog steeds gestimuleerd worden, terwijl je ondertussen lekker sportief bezig bent. Love!

Kreeft (21 juni t/m 22 juli)

Namasté Kreeft, merk je dat hoog in je emoties zit? Probeer dan eens yoga om helemaal tot rust te komen. Je zult merken dat je niet alleen tot rust komt, maar ook al je gedachtes wat meer op een rijtje kunt krijgen. Dus hop, matje erbij en even aan helemaal niks denken. Heb je verdiend.

Leeuw (23 juli t/m 22 augustus)

Focus, focus on me. Je geniet maar wat graag van alle aandacht en hoe kun je nu beter alle spotlights op je gericht hebben, dan tijdens een lekkere dansroutine? Ga voor een optie waarbij je hard moet werken en een partijtje flink moet zweten. Wie weet ben je dadelijk net zo goed als Beyoncé.

Maagd (23 augustus t/m 22 september)

Geen detail gaan bij jou onopgemerkt voorbij en je hebt vooral behoefte aan wat rust in je leven. Pilates is daarom een match made in heaven voor de Maagd. Je bent toch in beweging, maar ondertussen bezig om je geest wat te kalmeren. Zeker handig als je weer in een piekermodus zit.

Weegschaal (23 september t/m 22 oktober)

Demie-plié, relevé, chassé, geen houding is jou te gek. Als Weegschaal ben je altijd in balans en laat dat nu net heel handig van pas komen tijdens ballet. Ook als je net het evenwicht even níet kunt vinden in je leven. Genoeg sportscholen bieden tegenwoordig ook een barre workout aan, dus ideaal om een keer te proberen.

Schorpioen (23 oktober t/m 21 november)

Je hebt wat behoorlijk wat pit en kunt dingen íntens ervaren. Uit een rustige sport zul je als Schorpioen dan ook maar weinig voldoening halen. Nee, doe jou maar iets uitdagenders waarbij je fysiek heel wat inspanning moet leven. Maak daarom kennis met boksen. Ook mentaal zul je tot het uiterste gedreven worden en hee, het is af en toe best lekker om wat frustratie van je af te slaan.

Boogschutter (22 november t/m 21 december)

Zet jou een week in de natuur en je zult je niet vervelen. Buiten is het te doen en het zal je dan ook niet verrassen dat jouw sport zich in de open lucht afspeelt. Hiken is namelijk waarbij jij je het prettigst voelt en dan vooral in de bossen. Van 30 minuten tot een paar uur: zolang je maar lekker even je hoofd leeg kunt maken terwijl de vogels boven je fluiten.

Steenbok (22 december t/m 19 januari)

Voor jou is het vooral belangrijk dat je de sport samen kunt beoefenen, en dan vooral in een team. Zo is de kans ook kleiner dat je niet gaat, omdat je weet dat er heel wat mensen op je staan te wachten. Het maakt dan ook niet zoveel uit of je voor handbal, hocky of voetbal gaat, als je het maar samen kunt doen!

Waterman (20 januari t/m 18 februari)

Schudden met die heupjes, Waterman! Hoewel je het best functioneert in een grote groep, wil je ook maar wat graag gewoon je eigen ding doen. Onafhankelijkheid is belangrijk voor je en daarom is zumba op jouw lijf geschreven. Je hebt toch mensen om je heen, maar kan verder lekker zelf uit je plaat gaan.

Vissen (19 februari t/m 20 maart)

We zouden een flauw grapje kunnen maken dat je je bij deze sport als een vis in het water voelt, maar dat doen we niet. Toch ligt de ideale fysieke activiteit voor dit sterrenbeeld wel in dit gebied: surfen, zwemmen, waterpolo, aquarobics, zolang je je maar niet als een vis op het droge voelt. Luister bij het kiezen van deze watersport goed naar je lichaam. Die signalen krijg je niet voor niks!

En, welke sport past er bij jouw sterrenbeeld?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief