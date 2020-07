Toe aan nog meer vrij? Zo lijkt je weekend voor je gevoel langer

Je knippert één keer met je ogen en het is alweer maandagochtend. Vervelend, zeker als je het gevoel hebt dat je nog niet echt tot rust bent gekomen. Maar om nu vrije dagen op te nemen, terwijl je ook nog wat over wilt houden voor vakantie, voelt niet goed. Op deze manier lijkt je weekend voor je gevoel tóch langer.

Tips om je weekend je weekend te laten zijn

Je weekend bestaat natuurlijk ‘maar’ uit twee dagen, dus meer tijd kunnen we je niet geven. Maar met deze trucjes heb je voor het gevoel wel meer aan deze vrije tijd dan voorheen.

Weekend langer

What to do? Nou, vooral de routine doorbreken, als het aan neurowetenschapper David Eagleman ligt. Hij schreef The Brain: The Story of You en denkt dat vooral door uit je comfort zone te gaan, je weekend extra lang zal voelen. ‘Als je nieuwe dingen ervaart, lijkt je weekend langer te hebben geduurd.’

Sleur

Dit werkt, omdat je zo de ‘sleur’ doorbreekt van elk weekeinde ongeveer hetzelfde te doen. Zaterdag boodschappen doen en daarna een terrasje pakken, is natuurlijk hartstikke leuk, maar maakt je vrije tijd ook voorspelbaar. Je bent je daardoor minder bewust van wát je doet, waardoor de tijd voorbij is zonder dat je het doorhebt.