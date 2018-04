Toe aan wat rust en ontspanning? Doe dit weekend een digitale detox

De hele dag brengen we door op onze laptop, tablet en telefoon, waardoor we continu te maken hebben met allerlei prikkels. Om nog maar over het fenomeen ‘Fear Of Missing Out’ (FOMO) te zwijgen. Tijd om alle digitale troep eens even te laten voor wat het is, en onszelf te trakteren op een digitale detox. Want missen we nou echt iets als we even helemaal offline gaan?

Oké, oké, even helemaal eerlijk: bij ons op de redactie zouden we héél wat missen als we met z’n allen besluiten om een digitale detox te doen. Maar toch is het altijd fijn om even uit de lucht te gaan, om vervolgens weer fris en fruitig terug te komen. Er wordt immers steeds vaker geschreven over burn-outs en oververmoeidheid door onze digitale verslaving. Deze week gingen duizenden Nederlanders dankzij een initiatief van Opwaarderen.nl dan ook volledig aan de digitale detox. En nee, dat betekent dus ook dat ‘even snel een WhatsApp-berichtje sturen’ niet mag.

Positieve reacties

De zogenoemde Digitale Detox Week is er dan ook om jezelf even helemaal te resetten. Al is dat natuurlijk makkelijk gezegd dan gedaan. Want opeens vallen je ochtendwekker, je routebeschrijving en je nieuwsupdates volledig weg. En da’s toch even pittig. Toch leverde het initiatief het afgelopen jaar erg veel positieve reacties op, en zijn we dan ook benieuwd naar de resultaten van dit jaar. En voor wie nu denkt ‘Hm, hier had ik ook wel aan mee willen doen’, is er dit keer een nieuwe optie bijgekomen: de weekend detox.

Weekend

Mocht je bijvoorbeeld door je werk niet bepaald in de positie zijn om alle digitale kanalen uit te schakelen, dan is het nog niet te laat om mee te doen met de weekend detox. Deze gaat vanaf morgen om 9.00 uur in en zal, net als de duizenden deelnemers die het een week lang aandurfden, maandagochtend weer eindigen. Ben jij dus wel toe aan een digitale detox om je zo even helemaal te focussen op jezelf, je gezin of vrienden en familie? Schrijf je dan vanavond nog in via deze link en begin morgenochtend!

Haal je verzameling VIVA’s maar weer van zolder, want daar ga je dit weekend extra blij mee zijn!

