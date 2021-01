Work it baby: dit is hoelang (en hoe) je moet trainen voor zichtbare buikspieren

Sta jij elke week in de woonkamer te zwoegen voor die perfecte buikspieren? Dan wil je natuurlijk ook resultaat. Wij leggen uit hoelang en hoe je moet trainen voor die zichtbare abs. En ach, zonder ben je natuurlijk net zo knap.

De sportscholen blijven nog wel even dicht – helaas – maar niet getreurd, ook thuis kun jij die perfecte abs creëren. Ja, echt waar! Het enige wat je in huis moet hebben is een flink portie doorzettingsvermogen.

Buikspieren trainen

Helaas zie je buikspieren niet na één dag trainen, daar moet je hard voor werken. Sportspecialist Jon-Erik Kawamoto gaf in een interview met Women’s Health aan dat de intensiteit en hoeveelheid die je traint bepalend zijn voor het eindresultaat. Gemiddeld zou je volgens hem binnen zes tot acht weken resultaat moeten zien. Dat valt nog mee, tóch? Vind je dit toch heel lang klinken, onthoud dan goed waarom je bent begonnen. Keep on going!

Hoe moet je trainen voor die zichtbare abs? Het beste is om cardio en kracht te combineren. Dit kun je het beste doen met een high intensity intervaltraining (HIIT). Hierbij doe je krachtoefeningen, maar dan op een hoge intensiteit zodat je hartslag omhoog gaat. Dit zorgt ervoor dat je sneller vet verbrandt waardoor die buikspieren binnen no-time zichtbaar worden 😉

Zie hieronder een HIIT van 7 minuten voor het hele lichaam:

Voedingspatroon voor buikspieren

Natuurlijk is alleen trainen niet genoeg voor die mooie abs. Ook voeding is belangrijk wanneer je buikspieren probeert te kweken. Zo moet je een goede balans creëren tussen voldoende eiwitten, koolhydraten en vetten (denk hierbij vooral aan onverzadigde vetten). Vooral eiwitten helpen jou om je spiermassa op te krikken. En ja, dat wil je!

Ook is een flink portie discipline en doorzettingsvermogen handig, want die buikspieren krijg je helaas niet cadeau. Maar ben jij écht bereid om je in het zweet te werken en gezond te eten? Dan is succes gegarandeerd! Wij zeggen: work it baby!

Bron: People.com | Beeld: Getty Images