Lesje anticonceptie: risico op trombose veel hoger bij de pil dan bij AstraZeneca

Eerst wel, dan weer niet: het vaccineren met AstraZeneca zorgt voor veel verwarring in de vaccinatierij. Door het vaccin zou men namelijk een risico lopen op trombose en daarom staat het prikken met dit vaccin op een laag pitje. Maar, wist je dat je met hormonale anticonceptie een veel hoger risico loopt op Trombose? We zetten de feiten voor je op een rij.

Verband niet aangetoond

Van de week kondigde coronaminister Hugo de Jonge een tweede prikstop uit voorzorg aan, terwijl het niet bewezen is dat trombose veroorzaakt wordt door het vaccin. Het kan namelijk ook toeval zijn: na het vaccin van AstraZeneca zijn enkele tientallen gevallen van trombose vastgesteld op zeker 17 miljoen inentingen. Volgens de Trombosestichting krijgen elf mensen ieder uur trombose. Dat kan dus ook net na een vaccinatie gebeuren. Het Europees Geneesmiddelenbureau doet hier momenteel onderzoek naar en komt morgen met een nieuw advies. De tijdelijke stop zorgt voor een hoop woeste trombose-experts. ‘Geen van de trombose-experts is benaderd voor dit besluit’ vertelt trombose-expert Saskia Middeldorp bij Beau.

Risico anticonceptie

Terwijl er grote zorgen zijn over trombose door het AstraZeneca vaccin, lopen vrouwen die hormonale anticonceptie slikken al jaren een hoger risico. Het gaat hierbij om de combinatiepil, anticonceptiering en -pleister. 5 tot 7 van de 10.000 vrouwen die gebruik maken van deze anticonceptie, krijgen per jaar trombose. Concreet betekent dit bijvoorbeeld voor meisjes van 15 jaar dat zij een kans hebben van 1 op de 10.000 om trombose te ontwikkelen zonder pil en 4 op de 10.000 mét pil. Maar, reden tot grote zorgen is er volgens professor gynaecologie Johan Verhaeghe van UZ Lueven niet. Als je niet rookt, geen obees bent of bloedklonters in de familie hebt, ben je in principe safe.

Anticoncept!

De Vlaamse actiegroep Anticoncept! zet zich al een tijdje in om de bevolking meer bij te leren over de onzichtbare gevolgen van anticonceptie. Ze begonnen zelfs een petitie die nu al meer dan 13.000 duizend mensen hebben ondertekend.

