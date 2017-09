Met deze truc zorgen McDonald’s-medewerkers ervoor dat je minder friet krijgt

Heb jij ooit het gevoel gehad dat er te weinig friet in je kartonnen McDonald’s-doosje zat? Het zou goed kunnen dat dat niet ‘toevallig’ is gebeurd. Als we deze voormalig McDonald’s-medewerkers mogen geloven, worden de doosjes namelijk met opzet niet volledig gevuld.

Volgens oud-medewerkers van de fastfoodketen worden werknemers in verschillende McDonald’s-filialen geïnstrueerd om frietdoosjes niet volledig te vullen. Uiteraard mag dat niet zichtbaar zijn voor de gasten, dus is er een truc voor: in de kartonnen doosjes knijpen tijdens het vullen.

De openbaring begon toen een oud-werknemer zich in een topic op Reddit uitliet over de geheime tactiek. Verschillende andere medewerkers herkenden het verhaal. Een van hen vertelt: ‘Er was maar één gast die mij erop aansprak. Hij gooide de frietjes uit z’n bakje en deed ze er opnieuw in. Het doosje was toen nog maar half gevuld, dus moest ik hem wel meer friet geven. Ik was onder de indruk en schaamde me kapot. Het is zeven jaar geleden, en ik zie zijn gezicht nog steeds voor me.’

McDonald’s ontkent – niet geheel verrassend – dat deze tactiek daadwerkelijk gehanteerd wordt. ‘De beweringen op Reddit kloppen niet. Er zijn geen geheime trucs en we hebben strikte procedures om te verzekeren dat de frietdoosjes voldoende gevuld worden,’ vertelt een woordvoerder van de keten aan Daily Mail. Op verder onderzoek hoeven we niet te rekenen. ‘Zonder geverifieerde bron zijn we niet in staat om dit te onderzoeken.’

Bron Daily Mail | Beeld iStock