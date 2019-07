Een stuk productiever? Met dit simpele trucje lukt het binnen 60 seconden

Je to-do’s stapelen zich op en je opsomming is inmiddels langer dan je verlanglijstje met kerst. Geen zorgen: met dit trucje ben je binnen 60 seconden een stuk productiever.

Geluksexpert Gretchen Rubin komt namelijk met dé oplossing als je door alle taken even niet meer weet waar te beginnen. Want wist je dat je al binnen een paar minuten een hoop weg kunt werken?

60 seconden

Zij raadt daarom de 60 seconden-regel aan. Grote kans namelijk dat er ook allerlei kleine kusjes op je ellenlange waslijst staan. Doe daarom voordat je aan de echt inspannende opdrachten begint, eerst zaken die je binnen 60 seconden kan afronden. Dus ja, gooi even snel die was erin of ruim je spam een keer op.

Alles onder controle

Waarom werkt dit? Je bent niet meer afgeleid door alle kleine taken die nog moeten gebeuren, waardoor je echt je volledige aandacht aan de belangrijke zaken kunt besteden. Minder chaos is uiteindelijk een stuk meer rust in je hoofd. Het proberen waard toch?

Bron: HLN | Beeld: iStock