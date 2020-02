Tweedehands cosmetica: het wordt een ding in 2020!

Het doorverkopen van je strak zittende Levi’s broek of dat ene paar schoenen dat je eigenlijk nooit meer aantrekt, is volkomen normaal geworden. Via platformen als United Wardorbe of The Next Closet maak er binnen no time iemand anders blij mee. Nu blijkt uit nieuw onderzoek dat het doorverkopen van cosmetica nu óók in de lift zit.

Lees ook:

Wait what? Déze ‘slechte gewoontes’ kunnen zorgen voor haaruitval

Oké. Het klinkt misschien een beetje gek en niet heel hygiënisch, maar toch gebeurt het steeds vaker. Dankzij de opkomst van platformen die het proces van reinigen en het opnieuw verpakken van cosmetica promoten, zal de re-sale in de beautybranche gaan groeien in 2020. Dat stelt Vogue Business in hun onderzoek.

Limited-edition cosmetica

Tweedehands betekent niet per se met alle producten dat het goedkoper is. Limited-edition producten stijgen enorm in populariteit en raken daardoor snel uitverkocht. Door de toegenomen vraag, stijgen de prijzen en worden ze vaak voor nóg meer geld online aangeboden. Zo stelt het onderzoek dat bijvoorbeeld de Kylie Cosmetics’ Holiday box – die voor omgerekend 315 euro te koop was – vervolgens voor 676 euro werd aangeboden op online platformen als Poshmark en Ebay.

Beautyproducten

Beautyproducten zoals föhns en andere apparaten komen overigens wel steeds goedkoper op de tweedehands markt. Zo stelt Vogue Business dat bijvoorbeeld op Ebay een van de meest populaire producten refurbished apparaten zijn, zoals de Supersonic haardroger en Airwrap. Een refurbished haardroger van Dyson wordt op het platform verkocht voor omgerekend 250 euro. Dat is 108 euro minder is dan wanneer je een gloednieuwe zou aanschaffen. Winnen dus!

Bron: Vogue Business | Beeld: iStock