Uitstellen, waarom doen we dat zo graag? In VIVA43 gaat Suus Ruis op zoek naar het antwoord. Ze ontdekt dat er drie type uitstellers zijn.

Ongeveer 20 procent van de mensen is chronisch procrastineerder. Volgens de psycholoog die er voor Psychology Today een artikel over schreef, zijn de notoire uitstellers grofweg onder te verdelen in drie categorieën.

Allereerst is er (vrij vertaald) de avonturier. Hij wacht tot het allerlaatste moment om in actie te komen, omdat hem dat een euforische rush geeft.

Dan is er de vermijder: het werk wordt uitgesteld uit angst voor mislukking. Of uit angst voor succes – succes is soms net zo eng als falen.

En tot slot is er nog de besluiteloze uitsteller: hij is slecht in het doorhakken van knopen en door dat uit te stellen, hoeft hij (nog) geen verantwoordelijkheid te nemen voor de uitkomst van zijn beslissingen.

Suus zelf laveert een beetje tussen de eerste en tweede groep, vermoedt ze. ‘Ik ben een perfectionist en daar hoort een dosis faalangst bij; een uitmuntende reden om te procrastineren. Ik heb altijd alleen maar tegen mezelf gezegd dat ik alleen maar presteer met een strikte deadline, maar volgens Psychology Today is dat slechts een smoesje waarmee ik mijn uitstelgedrag probeer te rechtvaardigen. Hoe dan ook, mijn uitstelgedrag levert me stress op, want als die knetterharde deadline er dus niet is, kun je er eigenlijk van uitgaan dat ik aan het eind van de dag niet (alles) heb gedaan wat ik had willen doen.’

Welk type ben jij? Maakt ook eigenlijk niet uit. De reden achter ons uitstelgedrag komt op hetzelfde neer en stamt uit de oertijd. Schijnbaar is het allemaal de schuld van de evolutie en de manier waarop de kabels in onze hersenen zijn. Daarover kun je hier meer lezen.

Tekst: Suus Ruis