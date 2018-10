Uhm, huh? Influencer smeert zich in met haar menstruatiebloed 

De dagen waarop we ongesteld zijn en de hele boel vanonder verkrampt, we met PMS (NEE, ÍK HÉB DAAR GÉÉN LAST VAN) rondlopen en het na jaren ervaring nog steeds voorkomt dat we doorlekken (zucht) – het zijn gewoon níet onze beste momenten. Maar om hetgeen er op die dagen van onder uit komt, nou op ons gezicht te gaan smeren, neh.

Maar goed, ieder z’n ding. De Zweedse influencer Maxinne Björk had die behoefte wel. Nadat ze van een (naar eigen zeggen) leuke en productieve dag thuis kwam, besloot ze zich in te smeren met haar eigen bloed om daarna naakt in de tuin door het gras te rollen. ‘Ik rook de aarde en begon keihard te huilen, van geluk en verdriet. Daarna maakten mijn tranen plaats voor een lach. Ik ben zo blij dat mijn moeder in mijn leven is, we helpen elkaar door de moeilijke perioden van het leven heen. Op dit moment is het een lastige tijd voor ons, maar dat is hoe het leven is. Het is precies zoals het moet zijn op dit moment. Accepteer het, en heb lief’, schrijft ze bij de foto van zichzelf gehuld in haar bloed die ze op Instagram plaatste.

Empowering of manisch?

De reacties op de foto zijn, naast mensen die het ‘krachtig’ noemen, minder liefdevol. Volgers vragen zich af of de Zweedse niet aan een mentale aandoening lijdt. ‘Jezelf in je eigen lichaamsvloeistoffen bedekken en daarmee in het gras rollen terwijl je huilt en dan manisch lacht is niet ‘empowering’ of ‘inspirerend’, maar walgelijk en ontzettend zorgelijk’, reageert er iemand.

Niks aan de hand

Maxinne wil daar niets van weten. ‘Als dit is hoe je je voelt als je mentaal niet in orde bent, wat voelt dat dan heerlijk!’, schrijft ze bij een andere foto die ze op Instagram plaatst. Ze zegt alleen maar anderen te willen inspireren om het leven te leiden dat ze graag willen leiden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: Instagram