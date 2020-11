Uitslapen op zondag? Dit is waarom je dit beter niet kunt doen

Heerlijk op zondag je nog een keer omdraaien: uitslapen is vaste prik in het weekend. Toch kun je beter wel meteen uit de veren en beginnen aan je dag. Lekker blijven liggen is namelijk niet echt bevorderlijk voor je.

Een goed slaapritme is namelijk heel belangrijk, dat hoeven we je vast niet te vertellen. En je op zondag nog een keer (of twee) omdraaien lijkt misschien niet zo schadelijk, maar ook die paar uur hebben al heel wat effect op je gezondheid.

Uitslapen zondag

Want ook al heb je op deze manier misschien alsnog acht uur slaap gepakt, ook de tijdstippen waarop je onder de wol gaat en er weer onder vandaan komt, zijn heel belangrijk. Slaapdeskundige Rose MacDowell verklaart aan Bustle dat het verstandig is om hierbij vaste momenten aan te houden. Waarom? Nou, omdat je zo je lichaam en hersenen soort van gewend maakt aan de momenten waarop je moe wordt en juist wakker moet zijn.

Verstoorde cyclus

En hoewel het maar een uurtje is, doet dit extra moment onder de wol veel met je. Zo zul je merken dat je ’s avonds minder moe bent, waardoor je weer later naar dromenland gaat. Om dat te compenseren, sta je vervolgens later op de volgende ochtend of heb je dus minder uren kunnen tukken. Deze verstoorde cyclus schopt heel je ritme in de war en ja, dat is best even verwarrend voor je lichaam én je hersenen.

Dag concentratie

Maar goed, dat slaapritme trek je gedurende de rest van de week wel weer recht, toch? Niet helemaal, als we MacDowell moeten geloven. Wanneer je nachtrust namelijk alles behalve regelmatig is, kan je immuunsysteem verslechteren en zakt je concentratielevel tot een nieuw dieptepunt. Ben je altijd vroeg uit de veren? Alleen maar goed, want hierdoor ben je overdag productiever, zou je gezonder eten en beweeg je meer. Toch maar die wekker zetten misschien in het weekend.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash