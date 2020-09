Last van uitstelgedrag? Deze nieuwe bril zet je aan het werk

Zeg maar dag tegen je uitstelgedrag! Uren door Instagram scrollen terwijl je eigenlijk moet werken, is verleden tijd. Hoe dan? Dankzij een nieuwe bril die niet bang is je een schop onder de kont te geven als je voor de zoveelste keer niet doet wat je moet doen.

De bizarre bril werd ontworpen door Auctify, een Canadese start-up. Het bedrijf lanceerde een online crowdfundingscampagne, waarmee je de bril alvast kan bestellen. Het doel van de campagne: ten minste 8.400 euro verzamelen. Tot grote verbazing van de start-up zitten de initiatiefnemers binnen enkele dagen al op 42.000 euro.

Alarm wanneer je uitstelgedrag vertoont

Hoe de bril werkt? De bril heeft een onzichtbaar cameraatje in het frame dat alles wat je ziet filmt. Deze beelden worden vervolgens geanalyseerd door een app. De app geeft je een overzicht van wat je die dag gedaan hebt. Oké, best leuk. Maar als gebruiker kan je ook een stap verder gaan. Je kan aangeven signalen te willen krijgen wanneer je uitstelgedrag vertoont. Dat kan zijn dat een lichtje begint te flikkeren in je ooghoek, of heftiger: een alarmgeluid dat uit de speakers van de bril komt.

Twintig activiteiten

Oprichter Hisham El-Halabi zegt dat de bril twintig activiteiten kan herkennen. Van schrijven tot kijken naar je telefoon, van sporten tot koken. Zo kan je zelf aangeven wat je minder wil doen. Wil je minder op je mobiel zitten tijdens het werk? Stel dat in via de app. Je krijgt direct een licht- of geluidsignaal wanneer je de mist in gaat.

Werkt het echt?

Of de bril echt werkt, is afwachten. Het project staat nog in de kinderschoenen. Volgens de oprichter leverden de eerste prototypes goede resultaten op. Vanaf december zouden de eerste brillen geproduceerd en verstuurd worden. Wil je zo’n bril? Daar betaal je (minstens) 210 euro voor. Tja, wij stellen het nog even uit.

