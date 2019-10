Uitstellen, waarom doen we dat zo graag? In VIVA43 gaat Suus Ruis op zoek naar het antwoord. Schijnbaar is het allemaal de schuld van de evolutie en de manier waarop de kabels in onze hersenen zijn gelegd.

Althans, dat vindt de Amerikaanse psycholoog Hal Herschfield. Hij deed onderzoek naar het fenomeen procrastinatie (oftwel uitstellen) en vindt de oorzaak in de oertijd. Toen al hadden we niet de neiging om ons bezig te houden met de toekomst.

Hey stranger, wanna uitstellen?

Vroeger ging het er met name om dat je nú de sabeltandtijger niet tegenkwam, en dat je aan het einde van de dag een spareribje boven het vuur kon houden. Nog steeds zien we volgens Herschfield onze ‘toekomstige zelf’ als een vreemde en niet als een onderdeel van ons zelf. Ons brein heeft dus daadwerkelijk het idee – ook al weten we verstandelijk dat het bullshit is – dat de taak die we uitstellen (én de negatieve gevoelens die veroorzaakt worden door dat uitstel) het probleem is van iemand anders.

Het niet doen van een klus waar we tegenop zien, geeft ons nú een goed gevoel en is een typisch gevalletje van een beloning op de korte termijn. Het is dus duidelijk dat procrastinatie ons niets (nou ja, alleen maar slechte dingen) brengt. Zozeer zelfs dat het soms je dromen in de weg zit, omdat uitstelgedrag je weerhoudt van het bereiken van grotere doelen.

Benieuwd naar het gehele artikel van Suus Ruis en haar eigen constateringen?

‘Niet nu maar morgen‘ kun je hier lezen via Blendle.

Dat gezegd hebbende, we kunnen natuurlijk niet de ‘oertijd’ als excuus blijven gebruiken (toch?). Wat we nodig hebben is een dikke schop onder onze kont. Niet uitstellen, gewoon een kwestie van doen. Deze tips kunnen daarbij helpen:

Breek een taak in grote stukjes

Mega Project X is angstaanjagend, omdat het zo’n grote taak is. Breek het project op in een paar kleinere stapjes. Dat maakt het beter te overzien. Denk dus niet: ‘Project X moet af vandaag’, maar ‘Ik ga vandaag de projectmanager mailen, want ik wil het gebruikte lettertype bespreken.’ En ook niet ‘Ik moet vandaag een nieuwe baan vinden’, maar ‘Ik ga vijf vacatures zoeken die ik interessant vind.’ Het eerste is eng en gigantisch, het tweede is haalbaar.

Bedenk waarom je de taak moet doen

Besteed een paar minuten aan bedenken waarom je deze taak wilt doen. Graaf een beetje dieper dan ‘Het moet van mezelf’ of ‘Het moet van m’n baas’. Je wilt die nieuwe blogpost gaan schrijven, zodat je site meer bezoekers trekt met eventuele advertentie-inkomsten in het verschiet. En je werkt mee aan dat ingewikkelde marketingplan, zodat je daar je baas mee weg kan blazen en zo meer kans hebt op een hogere functie. Hierdoor voel je meer motivatie om te beginnen.

Maak een planning en beloon jezelf

Spreek met jezelf een tijdsduur af dat je aan het project gaat werken en beloon jezelf als je je daaraan houdt. Spreek bijvoorbeeld met jezelf af dat je 40 minuten gaat werken en daarna mag je een stuk chocolade/je lief bellen/de beste lunch ever maken/een aflevering van Teen Mom kijken.

Schakel alles waardoor je afgeleid kan worden (en dus gaat uitstellen) uit

Zet je telefoon op stil, schakel emailnotificaties uit en blijf weg van Facebook. Zo kan je niet gestoord en afgeleid worden. Probeer negatieve en onrealistische gedachten te bannen. Denken dat het nooit gaan lukken of dat je ontslagen wordt wanneer je Mega Project X niet perfect inlevert, werkt alleen maar verlammend.

Wees lief voor jezelf en doe iets zinvols

Helpt dit allemaal niets? Gun jezelf dan een paar uur aanmodderen. Dat kan ontspannend werken en je motiveren er later op de dag weer hard tegenaan te gaan. Beantwoord een paar makkelijke mailtjes, ruim je bureau op en haal een extra rondje thee en koffie voor je collega’s. Zet alvast alles klaar wat je nodig hebt voor Mega Project X en ga buiten uitwaaien.

Tekst: Suus Ruis, Lise Steegmans | Beeld: iStock