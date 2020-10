De ultieme comfortwear voor huismusjes is hier: de oodie

Heb jij het ideale huispak al gevonden? Zoek niet verder, want wij introduceren u: de oodie. De oodie is zeg maar het toppunt van comfortwear.

Maar het moet gezegd worden: de oodie is – net als de snuggie – tevens de meest a-geile uitvinding op aarde. Het ‘kledingstuk’ bevindt zich ergens tussen een dekentje en een hoodie. Dus eigenlijk gewoon een oversized poncho, maar dan van zacht fleece in plaats van ruw plastic.

De revolutie van comfortwear

Voor wie zich de ‘snuggie’ niet herinnert. Zo’n tien jaar geleden was deze blanket with sleeves het eerste item in de categorie ‘maximale comfortwear’. De ‘deken met mouwen’ is eigenlijk een jurk van fleece, waar je op het eerste oog goed mee voor de dag kunt komen in je gospelkoor. Ware het niet dat de Snuggie een open ruggetje heeft. De Snuggie is namelijk bedoeld om onderkoelingsverschijnselen te voorkomen als je op de bank zit en wilt zappen. Maar liefst 20 miljoen Snuggies werden destijds verkocht, door luiwammesen, nietsnutters en mensen die hun seksleven om zeep wilde helpen.

De Snuggie was de opvolger van de Slanket, een nog grotere deken met mouwen. Later volgde de onesie – de pyjama jumpsuit –, was er nog een plaid met zeemeerminnenstaart en The Snazzy Napper. En je hebt dan nog de huismussen die het gewoon bij een dekentje (of twee) houden.

The oodie

Maar nu is er dus de oodie. Een mix tussen een draagbare hoodie en een gezellige plaid, opgericht door het gelijknamige Australische bedrijf The Oodie. “Het is het warmste, lekkerste en meest boterachtige kledingstuk dat je ooit zult hebben. We gebruiken ultrazachte flanellen fleece gecombineerd met warme sherpa fleece, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over de kou. Sommigen denken dat het een deken is. Sommigen denken dat het een hoodie is. Het is The Oodie”, lezen we op de website.

Het bedrijf doet momenteel goede zaken, want de levertijd is opgelopen tot en met december. Het Britse Digitaloft.co.uk weet te melden dat zoekopdrachten naar de ‘oodie’ afgelopen weken stegen met zo’n 220 procent. Dat kan ook komen door de extra coronamaatregelen in verschillende landen. Meer mensen hebben behoefte aan warmte en genegenheid. Cocooning is zo ongeveer alles wat we dit jaar nog kunnen doen, dus dan maar all out met een oodie gaan. Toch?

Een officiële oodie is vanaf 109 dollar te koop, omgerekend zo’n 92 euro. Op Bol.com vind je neppe varianten zoals de ‘Huggle Hoodie’ vanaf 29,95 eur0.