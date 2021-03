Vader van transgender houdt emotioneel pleidooi: ‘Mijn kind lachte nooit’

De Amerikaanse staat Missouri wilde eerder deze maand stemmen voor een wet die transgenders verbiedt mee te doen aan sportcompetities voor vrouwen. De advocaat en zelfverklaard christen is vader van vier kinderen, van wie één transgender is.

Brandon Boulware houdt een emotioneel pleidooi tegen een wet die rechten van minderjarige transgenders in Missouri afpakt. Als vader van een dochter die ooit als jongen werd geboren, weet hij waar hij het over heeft. Openhartig vertelt de vader hoe hij in het begin nul begrip toonde voor het feit dat zijn dochter een meisje wilde zijn.

Lastige vragen

Zijn dochter mocht niet spelen met meisjesspeelgoed en geen meisjeskleren aan. Hij wilde haar zo beschermen tegen pesters, maar geeft ook eerlijk toe dat hij daarmee zichzelf wilde beschermen tegen lastige vragen over waarom zijn kind er niet uit ziet als een jongen. Het werkte averechts. Boulware zag hij diep ongelukkig zijn dochter werd. ‘Ze had geen zelfvertrouwen en geen vrienden. Ik had een kind dat nooit lachte.’

Jongenskleren

Boulware herinnert zich hoe hij op een dag thuiskwam en zijn dochter aantrof in meisjeskleren. Ze vroeg hem of ze bij de overburen mocht spelen. Hij weigerde. Toen het meisje vervolgens vroeg of ze wél naar buiten mocht als ze jongenskleren zou dragen, kwam het besef bij de vader hard binnen. ‘Ik had haar geleerd iemand te zijn wie ze niet was. Op die dag zijn mijn vrouw en ik gestopt met het beknotten van de persoonlijkheid van onze dochter.’

‘Laat ze zijn wie ze zijn’

Het had meteen effect. Zijn dochter bloeide op, kweekte zelfvertrouwen en maakte vrienden. Vervolgens richt hij zich tot het parlement. ‘Ik vraag u: neem dit niet van haar of van de ontelbare anderen in deze situatie af. Laat ze hun jeugd hebben. Laat ze zijn wie ze zijn.’

