Onze vagina is zeer gevoelig. De kleinste dingen, zoals skinny jeans of een sterkte parfum kunnen al een allergische reactie uitlokken, zoals zwelling, roodheid en jeuk. Voor déze 9 dingen kan je vagina allergisch zijn.

1. Wassen met zeep

Waarschijnlijk wist je dit al, maar je vagina moet je niet wassen met zeep. Het lijkt misschien logisch om het te wassen, zodat het weer fris ruikt daar beneden, maar het is juist heel slecht voor je vagina. Door je vagina met zeep te wassen verwijder je namelijk ook alle goede bacteriën die ervoor zorgen dat de waarden van je vagina gezond en in evenwicht blijven.

2. Parfum

Je hebt het vast wel eens gedaan. Even wat parfum of deodorant in je (onder)broek spuiten. Waarschijnlijk wilde je graag dat je vagina daardoor zoeter ging ruiken, maar dit kun je volgende keer maar beter laten. De ingrediënten in parfum zorgen bij je vagina namelijk alleen maar voor veel irritaties.

3. Vies ondergoed

Natuurlijk weten we allemaal wel dat we elke dag een schone onderbroek aan moeten doen. Maar toch is dit een van de grootste veroorzakers van allergische reacties ‘down there’. Als je te lang hetzelfde ondergoed draagt blijven het zweet, vuil en de bacteriën dichter op je huid zitten. Dit verhoogt de kans op vaginale irritaties en infecties.

4. Skinny jeans

Ook het dragen van skinny jeans kan zorgen voor wrijving en irritatie. Het is natuurlijk wel helemaal in de mode. Maar doordat het zo strak zit krijgt je huid rond dat gebied geen adem en kan er weer een ophoping van zweet en bacteriën ontstaan. En dat willen we niet. Dus draag af en toe ook een minder strakke broek.

5. Sperma

Wist je dat je vagina allergisch kan zijn voor sperma? Dit wordt ook wel spermaplasma-allergie of SPA genoemd. Mensen met deze allergie die wél in aanraking zijn geweest met sperma ervaren vaak ernstige jeuk en zwelling. Is dit voor jou herkenbaar? Ga dan eens langs bij de dokter!

6. Suiker

Huh? Is suiker slecht voor je vagina? Ja het is echt waar! Uit onderzoek is gebleken geraffineerde suiker in snoep en ook koolzuurhoudende dranken bacteriën bevatten die slecht voor je zijn. Deze kunnen namelijk het evenwicht tussen bacteriën in je lichaam verstoren.

7. Condooms

Veilige seks hebben is natuurlijk heel belangrijk. Maar het kan ook zo zijn dat je allergisch bent voor condooms. En dan met name latex condooms, waar de meeste condooms ook van worden gemaakt. Maar gelukkig bestaan er ook latexvrije condooms!

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Beautify | Beeld: GettyImages