Dít kan er gebeuren met je vagina als je zwanger bent

Tijdens een zwangerschap maakt je lichaam behoorlijk wat veranderingen mee. Die akelige misselijkheid en hoofdpijn en niet te vergeten de pijnlijke borsten. Komt allemaal door de hormonen. Maar ook je vagina kan dus blijkbaar flink last krijgen van al die hormonen tijdens de zwangerschap.

1. Gierende hormonen

Wist je dat als je zwanger bent je bloedvolume wel met 50% kan stijgen. Hierdoor zullen je vagina en ook je borsten flink kunnen opzwellen en heel gevoelig worden. En natuurlijk krijg je door die gierende hormonen en verhoogd libido. Alles bij elkaar betekent dat je hierdoor de meest intense orgasmes kunt ervaren. ‘Oh yes!’

2. pH-waarden

Ook kunnen de veranderende hormonen in je lichaam ervoor zorgen dat je pH-waarden in je vagina worden aangetast. Het kan dus voorkomen dat je vagina hierdoor wat zouter kan smaken dan normaal. In sommige gevallen kan er zelfs een metaalsmaakje ontstaan daar beneden.

3. Intense pijn

Je hebt vast wel eens gemerkt dat je tijdens de zwangerschap last hebt gehad van scherpe steken. Met name in de vagina, rectum of in je bekken. Dit komt meestal voor in het laatste trimester van je zwangerschap. De pijn wordt door sommige vrouwen ook wel omschreven als een bliksemschicht in je vagina. Auw!

4. Afscheiding

Tijdens je zwangerschap produceer je meer afscheiding dan normaal. Dit komt doordat je baarmoederhals extra moet worden beschermd. Meestal zo rond de uitgerekende datum komt het voor dat er vanuit de vagina een slijmachtige prop naar buiten kan komen. Dit is een teken dat je ieder moment kan gaan bevallen.

5. Irritatie

Het gevolg van deze toename van de afscheiding in combinatie met de verhoogde zuurgraad van je vagina is dat het daar beneden allemaal behoorlijk geïrriteerd kan raken. De meeste vrouwen ervaren dan ook flinke jeuk hierdoor.

6. Infecties

Een van de meest vervelende veranderingen is dat je vatbaarder bent voor hele vervelende infecties, zoals een blaasontsteking. Je moet hier heel erg voor uitkijken, sommige blaasontstekingen kunnen zelfs doorgroeien tot een nierinfectie. Schakel daarom altijd je huisarts in.

7. Spataderen

Nog zo een vervelend kwaaltje. Vaginale spataderen. 22% van de zwangere vrouwen heeft hier last van. Dit ontstaat door de druk en het gezicht van de baby. Hierdoor ontstaan zwellingen. Deze klachten komen vaak voor in het tweede of derde trimester van de zwangerschap.

8. Blauwbloed

Ook brengen die druk en zwellingen andere problemen met zich mee. De vagina kan namelijk zelfs van kleur veranderen. Naar paars of blauw, dit heeft alles te maken met de verhoogde bloedstroom. Maar geen stress, na de zwangerschap verandert dit gewoon weer terug naar hoe het was.

9. Volle bos haar

Door de veranderende hormonen tijdens de zwangerschap zal je schaamhaar ook een stuk sneller gaan groeien dan normaal. Maar dat is niet alles, want deze haartjes kunnen ook in je poriën vast blijven zitten doordat je meer gaat zweten. En die ingegroeide haartjes zitten we niet bepaald op te wachten.

Bron: Famme | Beeld: GettyImages