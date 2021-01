Van deze 9 hardnekkige gezondheidsmythes willen artsen graag af

Sla Instagram op een willekeurig open en de (goedbedoelde) gezondheidsadviezen vliegen je om de oren. Sommige adviezen slaan wel degelijks ergens op, maar anderen zijn volledig uit de lucht gegrepen op basis van hardnekkige mythes. Tijd om die voorgoed naar het rijk der fabelen te verwijzen.

Want nee: je valt uiteindelijk niet af van een detox en zonnebrand zorgt niet voor een vitamine D-tekort. We zetten de 9 grootste gezondheidsmythes op een rij, zodat daar geen misverstanden over bestaan.

1. Je kunt griep krijgen van het griepvaccin

Deze gaat al jaren en weerhoudt een hoop mensen van het halen van een griepvaccin. De simpele waarheid is dat je geen griep krijgt van het griepvaccin omdat dit vaccin geen griepvirus bevat. Het vaccin wordt meestal rond het begin van de winter gegeven op het moment dat verkoudheidjes en griep al volop rondwaren. Het is dus niet gek als je je na een vaccin niet lekker voelt, maar dat is puur gebaseerd op toeval.

2. Koolhydraten zijn slecht voor je

Eerlijk: hoe vaak heb je brood al afgezworen omdat je daarvan zou aankomen? Doe het niet. Koolhydraten zorgen er net als vetten en eiwitten voor dat je energie haalt uit voeding. Geen daarvan is goed of slecht: het draait om de balans. Dus eet alsjeblieft die volkoren boterham.

3. Sporten is de sleutel naar gewichtsverlies

Als je sport om af te vallen, kun je je beter focussen op je voeding dan het aantal uren in de gym. Sporten heeft talloze voordelen voor je mentale en fysieke gezondheid, maar verwacht niet dat je alleen door te sporten kilo’s afvalt. De hoeveelheid extra calorieën die je eraf moet sporten om af te vallen zou betekenen dat je moet wonen in de sportschool.

4. Doorkomende tandjes zorgen voor koorts

Hoewel dit vaak wordt aangenomen, worden die twee niet met elkaar in verband gebracht. Dat betekent dat je baby’s tandjes doorkomen én hij/zij koorts heeft. Jonge kinderen zijn nou eenmaal vaak ziek en hebben ook vaak doorkomende tandjes. Dat kan dus snel tegelijkertijd voorkomen, maar er is geen causaal verband.

5. Je moet supplementen slikken

Handjes in de lucht als je iedere ochtend een arsenaal aan vitaminepillen slikt om niet ziek te worden. Je bent niet de enige, maar er is een hoop onduidelijkheid omtrent de werking ervan. In sommige gevallen zijn die extra vitamines niet verkeerd (bijvoorbeeld als je zwanger bent), maar de meeste mensen krijgen al voldoende vitamines binnen op natuurlijke wijze. Daar nog meer vitamines aan toevoegen heeft geen zin: je krijgt er alleen maar hele vitaminerijke urine van. Fancy.

6. Een detox is goed voor je

Onder aanvoering van sterren als Gwyneth Paltrow is de detox de afgelopen jaar enorm in opkomst. Volgens artsen is het concept van de detox irrationeel en niet wetenschappelijk bewezen. Sterker nog: artsen noemen een detox ‘compleet overbodig’ omdat je lichaam dit al uit zichzelf iedere dag voor je doet. Zolang je een gezonde lever en nieren hebt, heb je die detox dus niet nodig. Als je je zorgen maakt over ‘giftige’ stoffen in je lijf kun je beter je levensstijl aanpassen en die veranderingen doorvoeren op de langetermijn.

7. Van een sappenkuur val je af

De sappenkuur is een soort detox-dieet waarbij je een paar dagen alleen fruit eet en groentesappen drinkt. Je zal wel wat kilo’s afvallen, maar dat gewichtsverlies is niet blijvend. Zo werk je dus een jojo-effect in de hand. Het enige dieet dat echt werkt om af te vallen, is een dieet dat je je hele leven vol kunt houden. Daarvoor moet je je eetgewoontes dus permanent aanpassen. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.

8. Van teveel zonnebrand krijg je een vitamine D-tekort

Beloof ons een ding: sla zonnebrand nooit over omdat je denkt dat je anders te weinig vitamine D aanmaakt. Het is onzin en ook nog eens gevaarlijk, want het risico op huidkanker is zonder zonnebrand geen grap. Mensen die zonnebrand dragen hebben dezelfde hoeveelheid vitamine D als mensen die dat niet doen, maar veel minder vaak huidkanker. Trek je conclusies.

9. Hoe meer water je drinkt, hoe beter

We zijn de eerste om te erkennen dat water drinken goed voor je is. Maar meer is niet altijd beter. Drink niet liters en liters en liters want A) je moet dan ieder halfuur naar de plee en B) het kan gevaarlijk zijn. Door teveel water raakt je hoeveelheid elektrolyten uit balans, met in extreme gevallen de dood tot gevolg. Omdat je ook vocht uit voeding haalt, is twee liter water op een dag voldoende.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Mama Mia. | Beeld: Getty