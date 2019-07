Van hitte worden we dommer, maar suiker, vlees, alcohol en sigaretten zijn erger

Vandaag wordt het, voor Nederlandse begrippen, extreem warm. Sommige bedrijven geven hun medewerkers vrij, of stellen een tropenrooster in en dat is niet gek: de hitte maakt dat we minder goed kunnen presteren. Maar als je dat afzet tegen onze lifestyle, dan valt de impact van die hitte op onze hersenen nog wel mee.

Onderzoekers van Harvard concluderen dat als het veel warmer is dan normaal, we zo’n 13,5 procent slechter gaan presteren. De ideale temperatuur om je grijze massa in topconditie te houden is namelijk 16 graden. Toch is de invloed van de warmte op je prestatievermogen minimaal vergeleken met onze lifestyle, zo stelt Chris van der Linden, neuroloog in het AZ Sint-Lucas in Gent. ‘Ik zou er toch graag op willen wijzen dat er dingen zijn die een véél grotere impact hebben op ons brein: we vergiftigen onze hersenen al decennia met een overvloed aan suikers, vlees, alcohol en sigaretten. Je wilt ook niet weten hoe slecht uitlaatgassen zijn voor de hersenen. We zouden beter allemaal wat meer vette vis eten: dat is goed voor het brein.’

Spice up dat brein

Wil je jezelf slimmer maken? Dan zijn er een aantal dingen die helpen. We beginnen met de inkoppers: genoeg water drinken en voldoende slaaprust. Daarnaast zorgt het leren van een tweede taal (ja, moet je zin in hebben ja), ervoor dat je brein nieuwe verbindingen gaat leggen. Het levert ook op dat je oplossingsgerichter gaat zijn dan je eerder was. Puzzelen helpt om je beter dingen te herinneren, en als je spelletjes doet die met woorden te maken hebben zul je je woordenschat vergroten. Het luisteren naar (klassieke) muziek maakt je niet per se slimmer, maar helpt het je beter te concentreren. Handig dus als je een moeilijke klus moet klaren.

Heb je tot slot nog niks op het menu staan vanavond? Wij zouden een salade met wat vette vis erdoor voor willen stellen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.