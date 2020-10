Van ijsklont naar schaapjes tellen: waarom sokken aan in bed maar even helpen

Nu je partner het beu is dat je hem of haar als kachel gebruikt, moet je met grondigere maatregelen komen. Sokken dus maar aan, ook in bed. Werkt prima om jezelf lekker warm te krijgen, maar voor je nachtrust is dit wollige kledingstuk iets minder bevorderlijk.

Want probeer maar eens met koude klompjes naar dromenland te gaan: een bijna onmogelijke opgave. Sokken maken je poezelige voetjes even warm, maar ’s nachts betaal je pas echt de prijs. Dat verklaart Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, aan NU.nl.

Hoe komt dat? Nou, ‘in de nacht daalt de kerntemperatuur van het lichaam, maar wordt de huid juist warmer.’ Daarom kun je zomaar wakker schrikken door het gevoel dat je voeten wel héél erg heet zijn geworden. En helaas voor de mensen die graag helemaal ingepakt in bed gaan liggen: je zult je sokken toch echt uit moeten doen. Alleen op deze manier kan je lichaamstemperatuur weer goed geregeld worden. Wanneer deze te hoog is, zal je nachtrust namelijk verstoord worden. Je valt dus sneller in slaap door je warme voeten, maar zult ’s nachts eerder schaapjes liggen te tellen.

Wat dan wel? Nou, door deze beenwarmers isoleer je juist jouw lichaamswarmte. Is die ijskoud, dan zul je dus ook juist alleen maar deze lage temperatuur vasthouden. Opwarmen dus, die voeten. Denk aan een kruik met warm water, een föhn of een lekkere voetmassage. Niet langer standje vriesstand? Dan kun je je sokken aantrekken, maar ga hiervoor ook niet voor een te strakke variant: die belemmert de bloedsomloop weer, met weer koude voeten tot gevolg. Ja, lastig allemaal.

