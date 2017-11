Van dit soort drank voel je je het meest sexy (en agressief)

Als we alcohol hebben gedronken, gedragen we ons vaak toch net anders dan wanneer we de hele avond aan de spa blauw hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat je gedrag niet alleen beïnvloed wordt door het feit dát je alcohol hebt gedronken, maar ook wat voor drank je op hebt.

Wetenschappers van het King’s College in Londen deden onderzoek naar de verschillende emoties bij bepaalde soorten alcohol. Om daarachter te komen stuurden ze vragenlijsten naar 29.836 personen tussen de 18 en 34 jaar in 21 verschillende landen. De proefpersonen moesten ze allerlei vragen beantwoorden over hun alcoholgebruik van het afgelopen jaar.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in een Brits wetenschappelijk tijdschrift. Daarin stond beschreven dat ruim 43 procent zich sexier voelt na het drinken van dranken zoals wodka, rum en gin. Bij wijn is dit slechts 25 procent en bij bier 19 procent.

Maar blijkbaar voelen we ons na het drinken van sterke drank niet alleen sexy. Dertig procent van de respondenten voelt namelijk agressie na het drinken van een borrel. Bij het drinken van rode wijn was dit slechts 7 procent.

Bron AD | Beeld Shutterstock