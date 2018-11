Vandaag ook zo chagrijnig? Dan ben je dat morgen waarschijnlijk ook (en dat heeft alles te maken met de stand van de maan)

Was jij gisteren bloedchagrijnig? Wilde het sporten maar niet lukken en druppelde de ene na de andere vervelende mail binnen? En was dat vandaag precies zo? Bereid je maar voor: ook morgen wordt een vervelende dag voor je. Waarom? Omdat er vandaag een nieuwe maan begint (= onrust).

Nieuwe maan in Schorpioen

Om stipt te zijn: de nieuwe maan begint vandaag om 17:02:52 uur. En deze maan, in het teken van Schorpioen, is een dramatische game-changer.Niet alleen voor de Schorpioenen onder ons, maar voor ieder sterrenbeeld. Je ontkomt niet aan de elektrische, magnetische, charismatische en betoverende kracht van Schorpioen op 6, 7 en 8 november.

Iedereen is een beetje boos

Relaties staan op hun kop, vriendschappen botsen… Deze maan zorgt voor een intense, alles verslindende energiefase die je haast dwingt om eens flink ruzie te zoeken. Je trekt je naastenliefde in twijfel en het hart ligt op je tong. Die frustraties die je al een tijdje inslikt? Die komen er nu uit.

Wispelturige emoties

Want de energie van Schorpioen? Die kan vaak bruut, dwangmatig en irrationeel aanvoelen. Jup, deze maanfase zal waarschijnlijk uitersten tevoorschijn halen. Wat betekent dat je de ene minuut enorme liefde en passie kunt voelen, en woede en haat in de next sixty seconds.

You go girl!

En inmiddels weten we, de maan is raadselachtig en geeft kracht in elke fase waarin ‘ie zich bevindt. Maar deze maan in Schorpioen? Die staat bol van de superkrachtige energie. Gewoon om je even wakker te schudden. Je even met de neus op de feiten te drukken. Sommige lessen zijn traumatisch om te leren, maar weerhouden je er wél van om pijnlijke fouten te herhalen. Dus in plaats van de cyclus vol zelfmedelijden voort te zetten, wil deze maan dat je je oude gewoonte doorbreekt. De Schorpioen-maan wil je alleen maar aanmoedigen.

Scorpio on fire

Dus ervaar jij intense verstoringen, jaloezie, ruzies, frustraties en meningsverschillen? Het is de krachtige vibratie van Schorpioen. Bijverschijnselen: je voelt je angstig, ongeduldig, fel en dominant. Schorpioenen zijn emotioneel intense, intrigerende en beruchte personen, die vaak worstelen met hun waakzaamheid, achterdocht en vertrouwensproblemen. Niet zo gek dus dat deze week al onze relaties door elkaar worden geschud.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.