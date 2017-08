Was je vanochtend net zo moe als gisteravond? Dat komt hierdoor

Iedereen heeft weleens van die dagen dat je ’s ochtends wakker wordt en je je totáál niet uitgerust of uitgeslapen voelt. Sterker nog, je voelt je net zo moe als gisteravond. Terwijl je toch echt net acht uur geslapen hebt, hoe dan? Wij geven je een verklaring.

De duur van je nachtrust

Je zou zomaar denken dat de duur van je nachtrust het belangrijkste is. Een veelgehoord advies is dat je minimaal acht uur slaap per nacht nodig hebt. Maar aan de andere kant: er zijn genoeg mensen die prima functioneren met minder slaap. Het heeft daarom niet zozeer met de duur van je nachtrust te maken, maar met je slaapcyclus.

Slaapcyclus

Je nachtrust bestaat uit vier à vijf verschillende slaapcyclussen, waarbij elke cyclus ongeveer negentig minuten duurt. Wat belangrijk is tijdens het opstaan, is dat je ontwaakt aan het einde van een cyclus. Wanneer dit niet gebeurt, kun je vermoeid, geïrriteerd of zelfs chagrijnig wakker worden.

Probeer daarom je wekker af te stemmen op de uren die je daadwerkelijk slaapt – dus niet de uren die je in bed ligt en nog op je telefoon ligt te scrollen -. Ben je klaar om te slapen? Gemiddeld duurt het een kwartier om daadwerkelijk in slaap te vallen. Wil je bijvoorbeeld stipt om 07:00 uur uitgerust en wel naast je bed staan? Dan kun je het beste om 21:46, 23:16, 00:46 of 2:16 uur je ogen dicht doen. Wil je er ’s ochtends op een andere tijd uit? Check dan deze site, die voor jou de beste tijd om te gaan slapen berekent.

Bron: Daily Mail | Beeld: iStock