PMS is een van de dingen die je leven een week lang (of langer, als je pech hebt), volledig in beslag kan nemen. Mentaal en fysiek lig je er helemaal af, terwijl je wél gewoon moet presteren. Herken jij je hierin? Wellicht kan het komen door de hoeveelheid alcohol die je drinkt.

Mocht je een van de lucky bastards zijn die níet weet waar ik het over heb: PMS staat voor Pre Menstrual Syndrome, en is een verzameling van symptomen die een ruime week voor de ongesteldheid starten. Zodra de menstruatie begint, zijn de klachten meestal weg.

Symptomen PMS

Symptomen die er bij komen kijken verschillen per persoon, maar veel gehoorde klachten zijn onder andere gevoelige borsten, hoofdpijn, een opgezette buik of stemmingswisselingen. Ook vocht vasthouden, vermoeidheid, prikkelbaarheid en een gebrek aan energie vallen onder PMS. In sommige gevallen kunnen deze klachten zo erg zijn, dat ze je dagelijks leven en functioneren hinderen. Oh the joy of being a woman…

Gevoeligheid

Bij jongere vrouwen komt PMS minder vaak voor. Ongeveer 5% van de vrouwen tussen de 15 en 45 jaar heeft last van PMS. Hoe het kan dat de een er meer last van heeft dan de ander, is onduidelijk. Er wordt gezegd dat vrouwen die er veel last van hebben gevoeliger zijn voor het hormoon progesteron, maar ook alcohol wordt aan de klachten gelinkt.

PMS en alcoholgebruik

Dat blijkt uit een Spaans onderzoek op basis van een analyse van 40.000 vrouwen uit 8 verschillende landen. Hun onderzoeksbevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschapsblad BMJ Open. Hun bevindingen? Als je alcohol drinkt worden er allerlei hersenprocessen beïnvloed, waaronder de aanmaak van serotonine. Dit hormoon heeft invloed op je geheugen, stemmingen en emoties. Volgens dit onderzoek zou het alcoholgebruik dan ook veel invloed hebben op de stemmingswisselingen die vrouwen ervaren als ze PMS hebben.

Ook het matigen tot niet drinken van koffie en geraffineerde suikers zou je klachten kunnen verminderen, maar er is meer onderzoek nodig of deze aanpassingen in levensstijl écht werken.

