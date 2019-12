Verborgen likes op Instagram: is dit de echte reden die schuilgaat achter dit besluit?

Wie actief is op Instagram weet één ding: de likes gaan verdwijnen. Dit doet Instagram om haar steentje bij te dragen aan de mentale gezondheid van haar gebruikers. Inmiddels is immers algemeen bekend dat sociale media een niet al te beste invloed hebben op ons zelfbeeld. Maar is dat wel de echte reden van die verborgen likes?

Verborgen likes op Instagram

Begin november kondigde Adam Mosseri, CEO van Instagram, aan dat de likes voortaan verborgen zullen worden. Alleen degene achter een account en Instagram zelf kunnen dan nog het aantal likes van een foto zien. Deze stap zet Instagram om de druk van de ketel van haar jonge gebruikers te halen. Hiermee wil Instagram haar platform minder competitief maken. Althans, dat is wat CEO Mosseri beweert.

Instagram first

Maar consultant en story teller Roselinde Bon, die haar scriptie schreef over de winstgestuurde schema’s die schuilgaan achter de platformeconomie, nam daar geen genoegen mee. Zij dook dieper in de materie en kwam erachter dat de nieuwe strategie helemaal niet om de gebruiker, maar juist om Instagram zelf draait.

Geen keuze, maar controle

Om te beginnen, Instagram gaat de publieke likes uitzetten en toevoegen aan je privé statistieken – die alleen voor jou zichtbaar zijn. Je zou je kunnen afvragen waarom Instagram de verborgen likes doorvoert als een mondiale regel inplaats van een privacy optie, een keuze? Immers, je profiel wel of niet op openbaar zitten is ook optioneel. Waarom het aantal likes dan niet…? Volgens Bon heeft het allemaal te maken met de echte reden van Instagram: Instagram wil meer grip krijgen op de influencer economie.

Instagram wil meer invloed

Want wat je niet mag vergeten, is dat Instagram nog altijd onder de vleugels van Facebook valt. En het voornaamste doel van Facebook is making money. Privacy, real news en welzijn komen pas op de tweede, derde en vierde plaats. Zo ook voor Instagram.

En juist aan de wildgroei van influencers valt veel geld te verdienen. Onafhankelijke content creators werken samen met merken en bedrijven. De creator krijgt geld in ruil voor de promotie van een product of dienst via hun social kanalen. Hierbij gelden het aantal volgers en het aantal likes als valuta: deze aantallen bepalen de waarde – en dus de knaken die influencers kunnen vragen. En hier komt de crux, zo benadrukt Bon in haar stuk, Instagram verdient daar niets aan. Influencers en bedrijven maken samen een afspraak, waarbij Instagram totaal buiten beschouwing wordt gelaten.

Door het aantal likes te verbergen, wil Instagram niet langer naast de pot pissen, voorspelt Bon. Door de likes te verbergen, trekt het sociale netwerk meer macht naar zich toe. Met als gevolg dat Instagram zichzelf nu tussen influencer en bedrijf kan positioneren. Voorheen waren bedrijven afhankelijk van de onafhankelijke content creators (influencers) om de statistieken in te zien. Na de promotie van een product moest je een screenshot maken van de statistieken en dat was dat. Maar nu krijgt ook Instagram die statistieken te zien. Betekent dit dat bedrijven en content creators binnenkort moeten betalen om hun likes te kunnen zien?

The big shift

Daarbij is Instagram ook bezig met een nieuwe optie waarbij bedrijven zélf influencer posts kunnen promoten, en dus niet meer direct zouden hoeven schakelen met influencers. Dat zou een enorme shift betekenen: niet de influencer heeft dan de touwtjes in handen, maar de bedrijven.

Nog meer tijd spenderen op Instagram

Nog een argument dat bijdraagt aan de theorie van Bon: voormalige werknemers van Facebook beweren dat door het verbergen van likes gebruikers nóg meer tijd op het sociale medium gaan doorbrengen. Dit omdat het posten van foto’s op de feed dan laagdrempeliger wordt.

Sinds de introductie van stories zijn gebruikers minder op hun feed gaan posten. Stories verdwijnen na 24 uur en doen niet aan likes. Dit maakt het plaatsen van een story vele malen laagdrempeliger dan het plaatsen van een feed foto: het is maar tijdelijk te zien en hoeft niet perfect te zijn. Daarentegen, wat op de feed wordt geplaatst moet wél perfect zijn.

Maar als je het aantal likes er niet meer toe doen, moet de foto dan nog perfect zijn? En als de foto niet meer perfect hoeft te zijn, gaan we dan meer delen en nog meer tijd doorbrengen op the gram?

Verborgen likes

Het hele artikel over The Real Reason Why Instagram is Hiding Likes kun je hier lezen.

