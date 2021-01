Waarom je zelfs van goed nieuws toch verdrietig kunt worden

Dat de afgelopen weken qua wereldnieuws nogal intens zijn, is een understatement. Of je nou kijkt naar de inauguratie, foto’s van mensen die gevaccineerd worden of een Zoom-quiz doet met je vrienden: die rollercoaster kan tegengestelde gevoelens oproepen. Het is voor jezelf alleen wel wat verwarrend als je in tranen bent op het moment dat een sprankje goed nieuws opduikt.

Weet daarom ten eerste dat je niet de enige bent die opeens emotioneel wordt als je hoort de productie van vaccins sneller gaat dan gedacht of de beelden ziet van Trump die na vier lange jaren het Witte Huis verlaat.

Nooit één emotie

Tijdens een indrukwekkende gebeurtenis, voel je zelden maar één emotie. ‘Mensen ervaren verschillende gevoelens van elkaar ook al maken ze hetzelfde mee’, legt dr. Singh van gezondheidsplatform Way Forward uit. ‘Het ene familielid is intens verdrietig om het overlijden van een grootouder, een ander voelt misschien juist opluchting omdat die grootouder uit z’n lijden is verlost.’

Misschien vierde je in de afgelopen weken wel je verjaardag via Zoom en raakte die anti-climax je hard zodra je je laptop dichtklapte. Hoewel het vaccin tegen Covid licht in de duisternis biedt, is weten dat we zo dicht bij de finish zijn en intussen zoveel mensen verloren hebben een ingewikkelde emotie. Misschien ben je dolblij dat Joe Biden nu president is, maar voelde je op de dag van de inauguratie ook angst voor potentiële aanslagen.

Niet ondankbaar

Herkenbaar? Dat is heel normaal. Er is geen ‘juiste’ manier om je emoties te voelen. ‘We hebben allemaal een andere levenservaring die bijdraagt aan hoe we gevoelens uitdrukken en ervaren. Onthoud dat wanneer je de volgende keer denkt dat je je niet zo slecht of negatief zou moeten voelen.’

Je bent niet ondankbaar en er is ook niks mis met je als iedereen om je heen vrolijk is en jij dat niet bent. Sta jezelf toe om te voelen wat je voelt. Soms helpt het om in dat geval dat gevoel even hardop te benoemen en daar bij stil te staan. Zo erken je dat je anders voelt dan anderen, maar geef je jezelf ook de ruimte. Onthoud ook dat het de bedoeling is van emoties om ze te voelen en dat geen enkele emotie voor altijd is. Normaliseer die eb en vloed van gevoelens, net als je diepere emoties.

Praat erover met een goede vriend of een therapeut, schrijf het op in een dagboek of mediteer zodat je die gevoelens ook wat beter leert begrijpen. Niet alleen omdat je het verdient, maar ook omdat je het nodig hebt.

Bron: Bustle | Beeld: Getty